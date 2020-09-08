"جلف لايف ستوك 1".. قصة السفينة الغارقة مع 6000 بقرة

المصدر: دبي – عمرو عادل

في الرابع عشر من أغسطس الماضي، أبحرت السفينة (جلف لايف ستوك 1) التابعة لمجموعة "الخليج للملاحة القابضة"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، من ميناء نابير في نيوزيلندا محملة بشحنة من الماشية في طريقها إلى ميناء "تانغشان" الصيني.

وأتي الإعصار المدمر "مايساك" بما لا تشهيه السفينة، التي تم تدشينها في عام 2002، وأدي إلى غرقها بما تحويه على متنها مع حوالي 6000 من الأبقار النيوزيلاندية كانت متجهة للانضمام إلى برنامج رعاية وإنتاج الألبان الصيني.

وكان من المتوقع أن تستغرق السفينة، التي ترفع علم بنما، حوالي 17 يوما في نقل الشحنة، إلا أنها واجهت يوم الأربعاء الماضي الموافق الثاني من سبتمبر الجاري رياحا قوية غير معتادة تصل سرعتها إلى 160 كم وأمواج عاتية وأمطار غزيرة في بحر الصين الشرقي، والتي جاءت امتدادا لإعصار "مايساك" بالمحيط الهادئ قرابة السواحل اليابانية، ما أدي إلى غرقها.

في البداية، أرسلت السفينة نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي من منطقة غرب جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان، واستجاب خفر السواحل الياباني للنداء وأرسل سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر إلى منطقة الكارثة.

وتمكن خفر السواحل الياباني من إنقاذ اثنين من البحارة الفلبينيين، بينما تم العثور لاحقا على جثة أحد أفراد الطاقم (فلبيني) في زورق النجاة حيث تم نقلها على متن سفينة الإنقاذ اليابانية.

ويضم الطاقم البالغ عددهم 43 فرداً (39 طاقم السفينة من الفلبين بالإضافة إلى 4 ممثلين عن المستأجرين اثنين من نيوزيلندا واثنين آخرين من أستراليا).

وقالت مجموعة الخليج للملاحة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تخشي أن يكون المتبقون الـ40 فردا على متن السفينة وهم يتألفون من 36 فلبينياً ومواطنان نيوزيلنديان واثنان أستراليان قد فقدوا.

وأضافت أنه تم إلغاء البحث عن ناجين آخرين يوم الجمعة الموافق الرابع من سبتمبر نتيجة لاقتراب إعصار (Haishem) من المنطقة، وسيتم إجراء مزيد من عمليات البحث الجوي فور عبور هذا الإعصار، مشيرة إلى أن التحقيقات في ملابسات الحادث لا تزال جارية.

وأوضحت المجموعة أن كافة أفراد الطاقم يعملون بموجب المؤسسة الفلبينية لعقود التوظيف في الخارج والتي تنص على مستويات محددة من التعويض، مضيفة أن السفينة والطاقم مؤمن عليهما من خلال عضوية الشركة في المجموعة الدولية لملاك البواخر.

وأشارت إلى أن السفينة مؤمن عليها بالكامل مع شركات تأمين محلية وعالمية ذات سمعة طيبة، مضيفة بأن شركة الخليج للملاحة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فقدان البضائع.

وشركة الخليج للملاحة القابضة هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي.

ويقع مقر الشركة في دبي وتمتلك فروعاً في الفجيرة وحورفكان وأبوظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية.

أبرز المعلومات عن السفينة:

- تاريخ صنع السفينة: 2002

- السفينة تبحر تحت علم بنما

- الطاقة الاستيعابية: 8372 طنا

- الطول: 134.06م

- العرض: 19.4م

- أفراد الطاقم: 43 فرداً

- عدد المفقودين: 40 فرداً

- تم إنقاذ اثنين من البحارة من قبل خفر السواحل الياباني، بينما تم العثور لاحقا على جثة أحد أفراد الطاقم

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