"هب 71" تعلن الفائزين بالمشاركة في كأس العالم لريادة الأعمال 2020 بالسعودية

المصدر: وام

أعلنت "هب 71" (Hub71)، منصة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي وجهة التنظيم الوطنية الإماراتية لمسابقة "كأس العالم لريادة الأعمال 2020"، اليوم عن اختيار 3 شركات فائزة هم: "بيور هارفست، و"كي تو إنيبيل" و"أويكاديمي"، من بين قائمة ضمت 128 شركة مثلت مختلف إمارات الدولة.

وقد نجحت هذه الشركات الناشئة في الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس الأعمال الفعلية، وستشكّل "فريق الإمارات" في المسابقة التي تقام ضمن فعاليات منتدى "مسك العالمي" المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2020 في السعودية، وخوض التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال.

وحصلت كل من "بيور هارفست و"كي تو إنيبيل" و"أويكاديمي" على جائزة عينية تقدر قيمتها بـ 100 ألف دولار أمريكي وتتضمن مزايا وتخفيضات وخدمات مجانية من شركة "سترب" و"أمازون ويب سيرفيسز" و"هاب سبوت" و"سيجمانت" و"إنتركوم" و"جوجل كلاود" وغيرها.

أما المتنافسون النهائيون من حول العالم والذين سيتم اختيارهم ضمن أفضل 100 شركة ناشئة على مستوى العالم، فسيحصلون على جوائز عينية إضافية تصل قيمتها إلى 700 ألف دولار أمريكي وبذلك تصل القيمة الإجمالية للجوائز العينية إلى 800 ألف دولار لكل واحدة من الشركات الـ 100 المتنافسة في كأس العالم لريادة الأعمال.

ويعد كأس العالم لريادة الأعمال أكبر مبادرة عالمية لرواد الأعمال، حيث شهد مشاركات من 200 دولة واستقطبت المسابقة أكثر من 100 ألف مشارك في نسختها الافتتاحية عام 2019.

وفي إطار البحث عن الشركات التي سيتكون منها "فريق الإمارات" تم اختيار 10 شركات ناشئة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها تقنيات الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية والتعليمية والبيانات الضخمة والتقنيات المساعدة، وشكّل الإماراتيون 30% من هذه الشركات العشرة.

ويستضيف فعاليات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، كل من منتدى مسك العالمي، وشبكة ريادة الأعمال العالمية ومؤسسة التعليم والقيادة العالمية كما تحظى بدعم مجموعة من الشركاء العالميين، من بينهم GSVlabs وTechCrunch وEntrepreneurs’s Organization /EO/ وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا وWebCongress والمنظمات التي تدير النهائيات الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال في كل قارة.

وسيحظى الفائزون بفرصة المشاركة في هذه المسابقة الدولية الكبرى للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى فرص التمويل والاستفادة من برامج مسرّعات وموارد، وجوائز عينية يتجاوز إجمالي قيمتها 75 مليون دولار .

وقال أحمد علوان، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في منصة Hub71: "نحن فخورون بجميع المنافسين الذين شاركونا أفكارهم المبتكرة.. ونتوجه بالتهنئة لكل من "بيور هارفست و"كي تو إنيبيل" و"أويكاديمي" الذين سيحظون بفرصة التنافس على نطاق عالمي. وكلنا ثقة من اختيارنا لأفضل السفراء الذين سيمثلون قطاع التقنيات المبتكرة في دولة الإمارات".

وأضاف: "نجحت الشركات التي وقع عليها الاختيار في تأسيس أعمال تقدم ابتكارات فريدة من نوعها وبجودة عالية. ويعد ذلك شهادة على قدرة الإمارات على استقطاب ودعم أفضل المهارات والعقول التي ستساهم في بناء المستقبل.. ونأمل أن نشاهد هذه الشركات الناشئة وهي تشق طريقها نحو التميز، ونرحب بهم دائماً للانضمام لنا في مجتمع Hub71 والاستفادة من شبكة مشرفينا المتخصصين وكذلك الفرص التي نقدمها لهم في الأسواق العالمية."

من جانبه قال سكاي كرتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيور هارفست": "نحن في شركة "بيور هارفست سمارت فارمز" سعداء بهذا الفوز واختيارنا من بين مجموعة متميزة من الشركات. وأود أن أتوجه بالشكر إلى Hub71 و"مسك" لنيل هذا الشرف، وأهنئ جميع الفائزين الآخرين. وتتمثل رؤيتنا كشركة في توفير فواكه وخضراوات طازجة ذات جودة عالية ومستدامة في كل مكان. وقد قمنا بتطوير حلول للأعمال التجارية الزراعية القائمة على التقنيات الحديثة هنا في دولة الإمارات، حيث تعاملنا مع ظروف الطقس القاسية ونجحنا. كما نتصدى أيضاً للتحديات التي تواجه المجتمع، مثل الأمن الغذائي وترشيد استهلاك المياه وتنويع الاقتصاد والاستدامة. ونحن سعداء بهذا الفوز الذي يعد تكريماً لجهودنا ويؤهلنا لنكون سفراء الابتكار لدولة الإمارات".

من جهتها قالت رايا بدشاهري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " أويكاديمي": "يشرفنا ويسعدنا أن نشارك على المستوى الوطني في كأس العالم لريادة الأعمال وأن نمثل دولة الإمارات. فعالمنا يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مبتكرين لمواجهة التحديات الناشئة.

وتقوم مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بعمل ممتاز كمنصة لاستعراض ما تقدمه الشركات الناشئة من حلول إبداعية. ونحن متحمسون لاغتنام هذه الفرصة وتوسيع شراكاتنا وتأثيرنا العالمي".

من ناحيته قال جوز روبنجر رئيس العمليات التجارية والشرك المؤسس لشركة " كي تو إنيبيل ": أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريقي Hub71 وكأس العالم لريادة الأعمال على هذه الفرصة الرائعة فنحن جميعاً مسؤولون عن مستقبل كوكبنا، ومن المهم جداً أن تتاح لشركتنا فرصة تمثيل دولة الإمارات، حيث يؤكد ذلك فتح المجال أمام الشركات الناشئة ذات التأثير الاجتماعي للمشاركة في مثل هذه النوعية من المنافسات. ونحن نعمل باستمرار على تمكين أصحاب الهمم وتعزيز قدرتهم على التقدم والاستمرار، وستثبت "كي تو إنيبيل" أنها قادرة على تجاوز المستحيل".

وانضمت الشركات الناشئة التي تشكل "فريق الإمارات" إلى برنامج حوافز Hub71، الذي يقدم دعماً بنسبة 100% للإسكان المجاني والمكاتب والضمان الصحي لمدة عامين بالنسبة للشركات في مراحل تأسيسها الأولى، وتصل نسبة الدعم إلى 50% لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للشركات الواعدة، بحيث تصل قيمة الدعم لكل شركة إلى حوالي 3 ملايين درهم "800 ألف دولار".

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