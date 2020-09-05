مفاجآت صيف دبي 7 أسابيع حافلة بالعروض والترفيه والجوائز

المصدر: وام

قدمت الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي على مدى سبعة أسابيع خلال الفترة بين 9 يوليو و29 أغسطس الماضيين جوائز بملايين الدراهم الإماراتية، وعروضاً وتخفيضات رائعة بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية.

وشهدت مفاجآت صيف دبي هذا العام تقديم أكثر من 140 عرضاً ترويجياً بمشاركة أكثر من 900 علامة تجارية عالمية وما يزيد على 3000 متجر و31 مركز تسوق في دبي. كما فاز أكثر من 17 ألف متسوق بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 6.2 ملايين درهم، كان من بينها 10 سيارات فاخرة ضمن عروض انفق واربح في أبرز الوجهات ومراكز التسوق بدبي. وحظي المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض والتخفيضات في مراكز التسوق التي التزمت بأعلى معايير الصحة والسلامة، بما في ذلك فحص درجة حرارة المتسوقين، والامتثال بمعايير التباعد الاجتماعي وإلزام زوار مراكز التسوق بارتداء الكمامات.

وشارك 80 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء المنطقة والعالم في الاحتفالات. وبعد تزيينه بشعار مفاجآت صيف دبي عند انطلاقها في 9 يوليو الماضي، حمل برج خليفة الشعار ذاته أربع مرات، كما استمتع المتسوقون بـ 154 عرضاً للألعاب النارية وعروضاً حية، فضلاً عن 270 فعالية وعرضاً ترفيهياً في مختلف مراكز التسوق في دبي. في حين التقى مدهش والشخصية المصاحبة له دانة بالجمهور 28 مرة.

كما أتيحت للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بإجازة الصيف، حيث قدمت مفاجآت صيف دبي أكثر من 280 عرضاً ترويجياً رائعاً على المطاعم والإقامات في الفنادق في أبرز الوجهات المناسبة لجميع أفراد العائلة. وشهدت مفاجآت صيف دبي هذا العام تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس في مول الإمارات، حيث تم استخدام أغلفة 8600 لعبة من فانكو بوب لرسم أكبر لوحة فسيفساء تمثّل شخصية مدهش. كما شارك المتسوقون في أكثر من 88 ألف جولة من لعبة Yalla DSS الإلكترونية عبر هواتفهم الذكية، لإتمام تحديات شيقة على خريطة افتراضية لمدينة دبي، في حين عمل أكثر من 550 طاهياً مبتدئاً على صقل مهاراتهم في سلسلة تعليم الطهي الاحترافية خلال مفاجآت صيف دبي.

إنجاز بارز

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم مفاجآت صيف دبي في كل دورة أفضل العروض، وتتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بإجازة الصيف في أبرز الوجهات والفنادق ومراكز التسوق في دبي. ونظراً للظروف الاستثنائية التي نمر بها في هذا العام نتيجة جائحة كوفيد-19، فإن النجاح الذي حققته الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي يعتبر إنجازاً بارزاً على جميع المقاييس، حيث أثبتنا استعداد دبي لاستقبال الزوار والعائلات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم».

وأضاف قائلاً: «أتوجه بالشكر لجميع الشركاء الاستراتيجيين لما قدموه من دعم كبير لمفاجآت صيف دبي، التي قدمت أبرز عروض التسوق والترفيه على مدى 52 يوماً، تضمنت مفاجآت عدة، مثل الكشف عن شخصية دانا الجديدة المصاحبة لمدهش، لتترك هذه الدورة ذكريات لا تنسى لدى جميع المقيمين والزوار».

وساهم الشركاء الاستراتيجيون في النجاح الكبير لمفاجآت صيف دبي، حيث لعب كل منهم دوراً محورياً في تقديم دورة متميزة بما حملته من عروض ترويجية وفعاليات ترفيهية.

تحسين الأجواء

وعلّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: «بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جاءت مفاجآت صيف دبي لهذا العام في الوقت المناسب، حيث تزامنت مع الخروج التدريجي والآمن من التباطؤ الناتج عن القيود والحظر الذي سبّبته جائحة كوفيد-19. في ظل الظروف الحالية، لقد تكلّلت مفاجآت صيف دبي لهذا العام بالنجاح الذي أدى إلى تحسين الأجواء للمستهلكين بشكل كبير من خلال تقديم صفقات رائعة في المتاجر، مدعومة بعروض البنك الترويجية لاستعادة النقود. وقد شهد إنفاق عملاء بنك رأس الخيمة الوطني ارتفاعاً كبيراً بمعدل ثنائي الرقم، ويسرنا أن شراكتنا القوية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قد وفرت لهم إمكانية الحصول على المزايا التي يستحقونها خلال هذه الأوقات العصيبة».

خصوماتٍ مميزة

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية: «يسعدنا أن نشارك في الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، حيث أطلقنا خصوماتٍ مميزة في فستيفال سوق المخصص للتخفيضات في كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا. وشارك عدد كبير من العملاء في السحب اليومي للفوز بقسيمة تسوّق بقيمة 1.000 درهم إماراتي يومياً على شكل بطاقات الهدايا الخاصة بدبي فستيفال سيتي مول. ويسعدنا أن نلمس تقدير المستهلكين لقيمة عروضنا المجزية، كما يسرنا أن نشهد ثقة المتسوقين بوجهاتنا كبيئة تسوق آمنة ومريحة».

شراكة استراتيجية

من جهته، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني: «إننا في العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، نعرب عن فخرنا بالشراكة الاستراتيجية التي تربطنا مع مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقتها الأولى، والحرص على دعم أهدافها. وتجسد علاقة التعاون مع هذا الحدث الترويجي الأبرز في دبي حرصنا على دعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الوجهة الأمثل للعطلات والتسوق والسياحة. وكما هي حال الدورات السابقة، فقد اتخذنا من دورة العام الحالي منصة للتواصل مع عملائنا، وإبراز عروضنا الخاصة والكشف عن أحدث الطرازات إلى جانب تقديم الجوائز والمكافآت المجزية، لنساعد في ترجمة رسالة مفاجآت صيف دبي، وإدخال السعادة إلى قلوب سكان دبي وزوارها، ونشر أجواء البهجة والمرح في أرجاء المدينة، لاسيما وأن الحدث تزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها، والاحتفاء بإنجاز الإمارات وقدرتها على احتواء تبعات الجائحة. ولا يسعنا سوى الإعراب عن تهانينا وشكرنا للجهات المنظمة، وما أبدوه من حرص على تنسيق الجهود معنا، ليكون الحدث مجزياً لكل الأطراف».

عودة العملاء

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»: «حققت مفاجآت صيف دبي هذا العام نجاحاً كبيراً على رغم الظروف غير المسبوقة. لقد شهدنا زيادة كبيرة في عودة العملاء إلى وجهات «نخيل مولز» على مدى الأسابيع الستة الماضية، مع انتعاش كامل من حيث الإقبال على بعض مراكزنا التجارية، مما يعكس ثقة العملاء للتسوق والإنفاق. لقد حظي العملاء بفرصة الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات الكبيرة خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك مع عودة الإنفاق على الأدوات المنزلية والأزياء والترفيه. كما استمتع الزوار بمجموعتنا المدهشة من الفعاليات الفريدة من نوعها خلال مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك الجوائز النقدية العديدة ومهرجان الألعاب النارية على مدار ثلاث ليالٍ، والتعاون مع «ليغو» والمؤسسات الفنية المحلية. ومع اقتراب انتهاء مفاجآت صيف دبي، نتطلع إلى الموسم الشتوي، والذي سيشهد المزيد من التجارب الجديدة والرائعة عبر مراكز التسوق التابعة لنا».

زيادة كبيرة

وقال ستوارت الدير، نائب الرئيس لإدارة مراكز التسوق في مِراس: «رسخت مفاجآت صيف دبي إرثاً بارزاً على مدى عقود، كونها تشكل نشاطاً مهماً لتجار التجزئة بما تتيحه من زيادة كبيرة في الإقبال. لقد حققت دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي نجاحاً لافتاً في تنشيط قطاع التجزئة والترفيه على الرغم من التحديات الحالية».

وأضاف ستوارت: «توفر وجهاتنا والخيارات العائلية المتنوعة لزوارنا تجربة تسوق رائعة وآمنة لا تضاهى. فعلى سبيل المثال، أطلقنا خدمة التوصيل دون تلامس في سيتي ووك، ولا مير، وذا بييتش، وبوكس بارك، ما يتيح للعملاء البقاء على تواصل مع علاماتهم التجارية المفضلة بطريقة آمنة ومريحة. ونظراً لتأجيل خطط السفر هذا الصيف، فقد تعاونا أيضاً مع «دبي كانفس» و«براند دبي» لاستضافة معرض «السفر من خلال الفن» في سيتي ووك، لنمنح الزوار تجربة استثنائية ملهمة. ويستمر المعرض الفني حتى 31 أغسطس 2020، حيث أثبت شعبيته الكبيرة من خلال زيادة الإقبال عليه مقارنة بالأسابيع السابقة».

تسوق آمن

وفي هذا الإطار علقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «تعزز مفاجآت صيف دبي من مكانة دبي كإحدى أفضل وجهات التسوق للعائلات خلال الصيف ويمكن لكل أفراد العائلة الاستمتاع بأوقاتهم مع وجود الكثير من الأنشطة والفعاليات في مراكز التسوق مع أهمية الاستمتاع بفترة تسوق آمن، حيث الإجراءات الاحترازية الصارمة التي نقوم بتطبيقها خلال جائحة كوفيد19».

وأضافت: «تميزت الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي بنتائج إيجابية، حيث شهد ميركاتو وتاون سنتر جميرا ارتفاعاً ملحوظاً في أرقام المبيعات والزوار. وقد كان للعروض الترويجية والجوائز أثر بارز في جذب المزيد من المتسوقين، حيث حققنا ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20٪ في أرقام مبيعات كلا المركزين. وقد لاقت حملة جمع التبرعات النقدية القيّمة إقبالاً كبيراً بهدف تعزيز الدور الإنساني وتقديم المساعدات من قبل جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال جائحة كوفيد19، حيث ساهم كل متسوق قام بالتسوق بمبلغ 100 درهم في المتاجر المشاركة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا بالتبرع بمبلغ درهم واحد من قيمة المشتريات لصندوق الإمارات وطن الإنسانية، وقد وصل إجمالي قيمة التبرعات التي قام ميركاتو بالمساهمة فيها ودعمها أيضاً إلى 210 آلاف درهم».

استقطاب الزوار

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «انطلقت مفاجآت صيف دبي بدورتها الثالثة والعشرين كالمعتاد وهو ما يعد مؤشراً جيداً على جاهزية دبي لاستقبال الزوار. وتلعب مفاجآت صيف دبي دوراً كبيراً في استقطاب الزوار خلال موسم الصيف وتنشيط قطاع البيع بالتجزئة في جميع المجالات. لقد لقيت الصفقات الكبيرة لقطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي إقبالاً كبيراً من المقيمين والسياح على حدٍ سواء».

مهرجان الخصومات

وقال فؤاد منصور شرف، مدير عام مراكز التسوق (الإمارات والبحرين وعمان)، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «اكتسب مهرجان مفاجآت صيف دبي هذه السنة أهمية كبيرة بعد انتشار جائحة كوفيد-19. لقد حقق هذا الاحتفال الموسمي الكثير من النجاحات، ولعب دوراً يتجاوز كونه مجرد مهرجان للخصومات والعروض الترويجية لزوار مركز التسوق، إذ نجح في جمع المجتمعات المحيطة وشكل نموذجاً عن تكاتف المجتمع وتقاليده التي تشتهر بها منطقتنا. نحن سعداء بنجاح كل الفعاليات والأنشطة التي استضفناها، بما فيها الخصومات الحصرية لمدة 12 ساعة، والفعالية المميزة الخاصة بدخول موسوعة غينيس العالمية التي أقيمت في «مول الإمارات»، إلى جانب الأنشطة الترفيهية مثل «بوم بوكس» BoomBox وتحدي الألعاب OPPO، فقد ساهم برنامجنا الخاص بمفاجآت صيف دبي في إحياء عطلات الصيف ورسم البسمة على وجوه عملائنا. نتوجه بالشكر إلى شركائنا على جهودهم وتعاونهم معنا، لتحقيق أسعد اللحظات على نطاقٍ واسع لسكان دبي».

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