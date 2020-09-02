«سنشري فاينانشال» تتعاون مع كريم لدعم سلامة العملاء

المصدر: دبي- البيان

في تعاون مثمر بين شركتي «سنشري فاينانشال» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية في دولة الإمارات؛ وشركة «كريم» مطورة التطبيق الفائق الذي يستخدمه الجميع يومياً في المنطقة، أقدمت «سنشري فاينانشال» على توزيع مستلزمات السلامة والنظافة الشخصية على عملاء شركة كريم وسائقيها.

تأتي هذه المبادرة النبيلة، بالتزامن مع اليوم العالمي للأعمال الخيرية، الذي يحل في الخامس من سبتمبر من كل عام، ضمن الحملة الخيرية السنوية، التي تنظمها شركة «سنشري فاينانشال» تحت شعار «الصحة والثروة والسعادة»، إذ ستوزع «سنشري فاينانشال» نحو 2,000 مجموعة من مستلزمات النظافة الشخصية والحماية في محاولة منها، لضمان حماية سائقي كريم من عدوى وباء فيروس «كورونا» خلال تعاملاتهم اليومية مع العملاء.

وبحسب ما أوردته «سنشري فاينانشال»؛ لا تزال دولة الإمارات تسجل مئات الحالات من الإصابة بفيروس «كورونا»، وهو وضع لا يزال يتطلب من الجميع الحذر اللازم طوال الوقت لتجنب الإصابة، وخصوصاً من هم على اتصال مباشر مع الأشخاص الذين يعملون في الصفوف الأولى.

وقال بال كريشين رئيس شركة «سنشري فاينانشال»: «مع استمرار البلد في تسجيل حالات جديدة من الإصابة بفيروس «كورونا»، فإننا لا نزال نؤكد أهمية الحفاظ على سلامتنا، من خلال الالتزام بأنظمة السلامة للوقاية من فيروس «كورونا». لقد تشاركنا مع شركة كريم، لنسهم بدورنا في المساعدة في تسوية منحنى الإصابات، وذلك في محاولة لحماية السائقين وعمال التوصيل، من خلال تزويدهم بمستلزمات النظافة الشخصية والسلامة؛ بما في ذلك المطهرات اليدوية وأقنعة الوجه والقفازات وأغطية الأحذية الواقية وغيرها من المستلزمات».

وأضاف المتحدث باسم شركة كريم: «نحن ممتنون لشركة «سنشري فاينانشال» لاختيارها الشراكة معنا، وتقديم الجهود لهذه القضية النبيلة، فالصحة والسلامة هما الأساس لجميع عملياتناـ ولا سيما في ظل هذا الوباء». وقالت غيد المكاوي، المدير العام لشركة كريم الإمارات: «إن سائقينا وعمال التوصيل هم عماد شركتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان حمايتهم وعائلاتهم، وكذلك العملاء، الذين يتعاملون معهم يومياً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز