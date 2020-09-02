مدهش للمنح الدراسية يقدم 450 ألف درهم خلال "مفاجآت صيف دبي"

المصدر: دبي- البيان

شهدت "مفاجآت صيف دبي 2020"، إطلاق النسخة الأولى من عرض "مدهش للمنح الدراسية"، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، والذي أتاح فرص الفوز بمنح تبلغ 450 ألف درهم، لـ 18 طالباً من كافة الأعمار، وبقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.

وتمّ إطلاق النسخة الأولى من عرض مدهش للمِنح الدراسية، خلال دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، لمساعدة العائلات في دفع الرسوم المدرسية، ومنحهم فرصة تسوق المستلزمات الأساسية، بمناسبة العودة إلى المدارس. وكان العرض موجهاً للجميع عند إنفاقهم مبلغ 250 درهماً إماراتياً في مراكز التسوق المشاركة في مختلف أنحاء دبي، والتي تشمل: ميركاتو مول، وتاون سنتر جميرا، وذا أوتلت فيليدج مول، وسيتي ووك، والسيف مول، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ودبي فستيفال بلازا مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ونخيل مول، وابن بطوطة مول.

وأوضح أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن إطلاق النسخة الأولى من عرض "مدهش" للمنح الدراسية، يهدف إلى مساعدة العائلات في دفع الرسوم المدرسية، ومنحهم فرصة تسوق المستلزمات الأساسية، بمناسبة العودة إلى المدارس.

ولفت إلى أن عرض مدهش للمِنح الدراسية، يعد إحدى الفعاليات التي قدمتها مفاجآت صيف دبي، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، للتفاعل مع أفراد المجتمع، عبر عروض فريدة من نوعها، تلبي متطلبات الجميع.

وبالنظر لتزامن مفاجآت صيف دبي مع بداية العام الدراسي الجديد، حصد عرض مدهش للمنح الدراسية، تفاعلاً إيجابياً من العائلات. كما يساعد هذا العرض في تخفيف الأعباء المالية لـ 18 عائلة، في هذه الظروف الاستثنائية، التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن كونه وسيلة للاحتفاء بمجتمع دبي، ونشر قيم السعادة والكرم التي تشتهر بها شخصية مدهش المحبوبة.

ومن بين الفائزين الـ 18، قال عمر رستم، المصري البالغ من العمر 47 عاماً، والذي دخل في السحب أثناء تسوقه في ميركاتو مول: "عادةً ما نتوّجه أنا وعائلتي إلى دبي مول، أو ميركاتو مول، وقد لاحظنا انطلاق سحوبات عرض مدهش للمنح الدراسية. وكان تلقي خبر الفوز أمراً رائعاً للغاية، حيث سنخصص المبلغ النقدي لدفع الرسوم المدرسية لابني البالغ من العمر 17 عاماً والذي سيدرس في مدرسة داخلية في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وفازت نسرين؛ الأم الأردنية لثلاثة أطفال، بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي بعد تسوقها في تاون سنتر جميرا، ولم تمنعها سعادتها بالفوز عن التفكير في مساعدة الآخرين، حيث قامت بالتبرع بجزء من المبلغ لجمعية خيرية لمساعدة الأطفال المتأثرين في انفجار بيروت الذي حصل مؤخراً، وقالت في هذا الصدد: "منحني الفوز في عرض مدهش للمِنح الدراسية الكثير من السعادة، وجاء هذا الفوز بعد تسوقنا في تاون سنتر جميرا خلال مفاجآت صيف دبي ليشكل فرصة مميزة لمساعدة الكثيرين. وبإلهام من هذه المبادرة، سارعتُ بالتبرع لمساعدة جمعية خيرية في بيروت، و سأستخدم باقي المبلغ في دفع رسوم الأنشطة الأكاديمية الإضافية لابنتي البالغتين من العمر 7 و9 سنوات وابني البالغ من العمر 12 عاماً".

ولم تتوقع مريم عبد الله أن رحلة تسوقها لاكتشاف العروض والتخفيضات في مول الإمارات خلال مفاجآت صيف دبي ستؤدي إلى فوزها في النسخة الأولى من عرض مدهش للمِنح الدراسية، حيث دخلت الأم الإماراتية لصبي وثلاث فتيات في السحب بعد تسوقها من متجر كارتييه، وقالت: "كان تلقي خبر الفوز بعد زيارة مركز التسوق خلال مفاجآت صيف دبي مفاجأة رائعة، وخاصة بعد أن قمنا بدفع الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد، وأشكر عرض مدهش للمِنح الدراسية على هذه الفرصة الرائعة التي منحها للأهالي والعائلات".

بدوره، فاز رضوان فريد وعائلته بمبلغ 25 ألف درهم من عرض مدهش للمِنح الدراسية أثناء زيارة دبي فستيفال بلازا خلال مفاجآت صيف دبي، حيث أعرب الأب الباكستاني عن سعادته بالجائزة، قائلاً: "قدّمت لنا هذه الجائزة من مفاجآت صيف دبي مساهمة مادية كبيرة، حيث كان خبر الفوز بهذا المبلغ النقدي الكبير رائعاً للغاية. وأضاف رضوان الذي يعيش في دبي منذ 12 عاماً:"لقد سررنا جداً لفوزنا بهذه الجائزة، حيث سنستخدم المبلغ النقدي لتغطية تكاليف دراسة ابني الذي ما زال في المرحلة الدراسية الأولى".

ولم يتمكن أسامة دميضي من إخفاء حماسه عند سماع خبر فوزه بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي بعد إنفاقه 250 درهماً إماراتياً في سيتي سنتر مردف خلال مفاجآت صيف دبي، حيث قال الأب الأردني لطفلين:"لقد غمرتني مشاعر السعادة والدهشة، حيث تبلغ أعمار أبنائي 7 و9 سنوات، لذا فقد جاءت هذه الجائزة في الوقت المناسب لدفع تكاليف رسومهم المدرسية. أنا وزوجتي من الزوار المنتظمين لسيتي سنتر مردف، وكنا سعداء بهذا العرض الرائع من مفاجآت صيف دبي للأهالي والعائلات".

كما حصل عبد الرحمن البالغ من العمر 21 عاماً على فرصة الفوز بمبلع 25 ألف درهم إماراتي في سحوبات عرض مدهش للمِنح الدراسية في دبي مول، وقال بهذا الصدد:" أنا من مصر وأعيش مع عائلتي في دبي منذ 6 سنوات، وكان الفوز في عرض مدهش للمِنح الدراسية مفاجأة سارة بالنسبة لي لأنه يعتبر أول جائزة أفوز بها في حياتي. لقد كانت تجربة لا تُصدّق حقاً، وأتوجه بجزيل الشكر لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".

يُذكر أن عرض مدهش للمِنح الدراسية كان إحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي على مدار سبعة أسابيع، حيث أتاح للفائزين استخدام المبلغ النقدي لدفع الرسوم المدرسية خلال الفصل الدراسي القادم وبعده.

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