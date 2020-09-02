"سيلفي الكمامة".. شرط أساسي لاستخدام أوبر

المصدر: وكالات

اشترطت شركة أوبر لخدمات توصيل الركاب، على ركابها التقاط صورة خاصة بهم أو "سيلفي" للتحقق من أنهم يرتدون أقنعة للوجه قبل السماح لهم باستخدام التطبيق.

وقررت أوبر، طرح ميزة التحقق من ارتداء الركاب لأقنعة الوجه في الولايات المتحدة وكندا بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن تتوسع في أمريكا اللاتينية ودول أخرى بعد ذلك.

وسيتم تطبيق الخاصية على الراكبين الذين تم الإبلاغ عن عدم ارتدائهم كمامات في السابق.

وسيكون إحدى طرفي الرحلة قادرا على إلغائها إذا لم يلتزم أي منهما بهذا الأمر سواء كان قائد السيارة أو الراكب، دون مواجهة عقوبة.

وفي الوقت الحالي، يجب على سائقي أوبر التقاط سيلفي لهم بالكمامة كل يوم قبل بدء العمل.

وإذا لم يكشف الماسح أن السائق يرتدي كمامة، يُمنع من استخدام التطبيق لنقل الركاب.

وكانت أوبر قد أعلنت سياسة "لا كمامة، لا ركوب" في 18 مايو ومددتها إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء المستمر، مما يتطلب من السائقين والركاب ارتداء غطاء الوجه في جميع الأوقات أثناء الركوب.

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