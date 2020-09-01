«شرف للصرافة» تفتتح فرعين بالقوز الصناعية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شرف للصرافة»، وهي جزء من مجموعة شرف، مواصلة استراتيجيتها الطموحة للتوسع في الدولة بافتتاح فرعين جديدين في منطقة القوز الصناعية، بما يعزز من شبكة فروعها المنتشرة في مواقع رئيسية في الدولة.

ويقع الفرعان اللذان تم افتتاحهما حديثاً بالقرب من سكن عمال «فيرست سيكيورتي جروب» و«جراند سيتي مول» في القوز.

وقال راجيش ج ك، الرئيس التنفيذي لدى «شرف للصرافة»: سعداء بالإعلان عن افتتاح الفرعين الجديدين في المنطقة الصناعية الرئيسية في دبي بهدف تلبية احتياجات العملاء. وتابع: نمتلك أوسع شبكة خاصة بالحوالات عالمياً إلى جانب علاقات مصرفية قوية مع بنوك عالمية. ولدينا خطط طويلة الأمد للتوسع في أنحاء المنطقة من خلال زيادة شبكة فروعنا ،عاماً تلو الآخر. ونعتمد على أنماط النمو التقليدية وغير التقليدية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بالتماشي مع أوضاع السوق في ظل فيروس كوفيد 19. وسنواصل التركيز على التكنولوجيا، كمزوّد مبتكر لحلول التكنولوجيا المالية من خلال تقديم عروض رقمية متميزة للسوق«. وتعمل»شرف للصرافة) الآن في 36 موقعاً متميزاً في الإمارات، ولديها خطط لتوسيع حضورها إلى مواقع أخرى في الأشهر المقبلة.

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