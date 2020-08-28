«غولدمان ساكس» تدفع 2.5 مليار دولار لماليزيا لتسوية قضية «1 ام دي بي»

المصدر: كوالالمبور - أ ف ب

دفعت المجموعة المالية الأمريكية العملاقة غولدمان ساكس لماليزيا 2.5 مليار دولار في إطار اتفاق ودي أبرم إثر فضيحة الفساد الواسعة «1 إم دي بي»، حسبما أعلنت السلطات الماليزية الجمعة.

وينص الاتفاق الذي أبرم في يوليو على دفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليارات دولار وإنهاء الملاحقات التي أطلقتها ماليزيا ضد المجموعة المصرفية المتهمة بالمساعدة على اختلاس أموال.

وفي تفاصيل الاتفاق، ستستعيد ماليزيا نقداً 2.4 مليار دولار، وضمانات بإعادة 1.4 مليار دولار من أموال الصندوق.

وأكد ناطق باسم وزارة المالية الماليزية أنه تم «تسديد المبلغ من قبل غولدمان ساكس ووضع في الحراسة» الخميس.

وذكر مصدر نقلت وكالة بولمبرغ للأنباء المالية تصريحاته أن هذه المبالغ ستستخدم لتسوية ديون صندوق «1 ماليزيا للتنمية بيرهاد» (1 ام دي بي).

وتم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في أنحاء العالم وكانت من أسباب سقوط رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق في 2018.

واتهمت ماليزيا مجموعة غولدمان ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليارات دولار، بينما حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية.

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