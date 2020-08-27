أكسا الخليج تدرج تغطية «كوفيد» لجميع حاملي وثائقها للسفر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أكسا الخليج، إحدى أكبر شركات التأمين الدولية في دول التعاون، عن إدراج تغطية الإصابة بفيروس (كوفيد 19) لجميع حاملي وثائق أكسا لتأمين السفر استجابة للطلب المتزايد من المسافرين، وحدّدت الشركة قائمة بأفضل 10 بلدان لا تشترط الحجر الصحّي على الزوار، حيث تتنوع الوجهات، وتناسب الجميع، حيث تضم سيشل واليونان وتنزانيا وبلغاريا وجمهوريّة التشيك وإيطاليا وكرواتيا وكينيا وإندونيسيا والنمسا.

وكانت شركة التأمين قد سارعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعديل تغطية تأمين السفر لحاملي وثائقها، تماشياً مع الأوضاع الراهنة، بعد أن كشفت الأبحاث التي أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن 44% من المسافرين سينظرون بجدية أكبر في السفر مجدداً إذا حصلوا على تأمين صحّي يغطّي (كوفيد 19).

وأوضحت أكسا أن العملاء يتطلعون حالياً إلى السفر مجدداً في ضوء تخفيف القيود المفروضة على السفر، وفتح عدد متزايد من الوجهات الجديدة.

وفي حال خضوع أي شخص للفحص وظهور نتيجة إيجابية، فسوف تغطّي وثائق أكسا لتأمين السفر الآن تكلفة النفقات الطبية الطارئة المتعلقة بفيروس (كوفيد 19)، كما ستقوم شركة التأمين بتغطية التكاليف المرتبطة بتأجيل وإعادة جدولة رحلة الإياب نتيجة الفيروس.

أولوية قصوى

وقال فرانك هيمبرجر، كبير مسؤولي خطوط التأمين الشخصي في أكسا الخليج: «تركت جائحة (كوفيد 19) تأثيرات غير مسبوقة على قطاع السفر العالمي، ومع قيام الكثير من الناس في المنطقة بعزل أنفسهم لفترة طويلة على مدار الأشهر القليلة الماضية، فليس من المستغرب أنهم متحمسون الآن للسفر وقضاء عطلة ممتعة. وقد لمسنا بوضوح أن العطلات والسفر أصبحا أولوية قصوى بالنسبة للعديد من الأشخاص، بعد انتهاء فترة الإغلاق، وتماشياً مع هدفنا لحماية كل ما يهمّ عملائنا، كان من المنطقي أن نحرص على توفير راحة البال اللازمة للأفراد والعائلات، الذين يتطلعون إلى السفر بأمان».

وأضاف هيمبرجر: «باعتبارنا واحدة من أكبر شركات التأمين العالمية، فإن فريقنا متاح على مدار الساعة لتقديم أي مساعدة طبية طارئة قد يحتاج إليها العملاء في أي مكان في العالم».

تعويض دولاري

وسوف تقوم شركة أكسا بتعويض حاملي وثائق تأمين السفر بمبلغ يصل إلى 5 آلاف دولار لتغطية تكاليف السفر غير القابلة للاسترداد. وإذا اضطر العملاء للخضوع للحجر الصحّي أثناء وجودهم في الخارج، فسوف تغطي شركة التأمين تكلفة إقامتهم لما يصل إلى 100 دولار يومياً ولمدة أقصاها (15) يوماً في حال لم يتمكنوا من تحقيق شروط الحجر الصحي بأمان في مكان إقامتهم الذي قاموا بحجزه.

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