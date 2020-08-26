«أمريكان إيرلاينز» نحو شطب 19 ألف وظيفة

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة الطيران الأمريكية «أمريكان إيرلاينز جروب» أمس، اعتزامها شطب نحو 19 ألف وظيفة بمجرد انتهاء البرنامج الحكومي لدعم أجور العاملين في شركات الطيران في الولايات المتحدة أول أكتوبر المقبل.

وذكرت الشركة أنها تعتزم منح نحو 17.5 ألف عامل إجازة مفتوحة بدون أجر، وهو ما يعني أنه سيكون من حقهم العودة إلى وظائفهم، عندما تتحسن ظروف قطاع الطيران. في الوقت نفسه ستنفذ الشركة قرار تسريح نحو 1500 موظف في قطاع الإدارة.

يذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد أطلقت برنامجاً لدعم أجور العاملين في شركات الطيران مقابل عدم تسريحهم مع انهيار الطلب على السفر الجوي بسبب «كورونا».

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن أ«مريكان إيرلاينز» هي أول شركة طيران تعلن خططها لشطب الوظائف مع انتهاء برنامج الدعم الحكومي، في حين انخفض عدد الركاب لديها بنحو 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع الخطة التي أعلنتها «أمريكان إيرلاينز» يصل إجمالي عدد الوظائف التي ستشطبها الشركة منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 40 ألف وظيفة، في حين ستشطب شركات الطيران الأخرى آلاف الوظائف، بعد انتهاء برنامج الدعم الحكومي للأجور 30 سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز