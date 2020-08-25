«وقاية» تطلق حلولاً رقمية آمنة لاتلامسية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تطلق شركة «بي إل إم ميدل إيست» البرتغالية أنظمة «وقاية» اليوم الأربعاء مجموعة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تيسير العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأعمال بصورة طبيعية في ظل مخاطر عدوى الفيروسات التاجية خلال حدث تنظمه بفندق أرماني برج خليفة بدبي.

ويتوقع أن يشرف الحدث بالحضور نخبة من الخبراء من هيئة الطرق والمواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي للسياحة، وسفير دولة البرتغال بالإمارات.

و«بي إل إم» هي شركة عالمية متخصصة في مجالات التصميم والتكنولوجيا وإنتاج حلول ذكية عصرية تحرص على دمج التقنيات المستقبلية وتصميمات رائعة وعملية لعملائها من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص منذ أن تأسست قبل 43 عامًا في البرتغال وتنتشر فروعها في ألمانيا وإسبانيا والبرازيل والصين.

وقد اختارت الإمارات العربية المتحدة. لافتتاح أول فروعها في المنطقة لتبدأ في تقديم خدماتها ومنتجاتها لعملائها في الشرق الأوسط، نظراً للمجهودات التي تبذلها الدولة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية والأعمال وحرصها على اتباع أعلى معايير السلامة في المؤسسات التعليمية والصحية والمطارات وخلافه ولتجربتها الرائدة في ابتكارات قطاع التجزئة مما يتيح العديد من الفرص أمام تقنيات وتصميمات الشركة التي تركز على الوقاية في الأماكن العامة والخاصة.

وقال بيدرو رودريغز، رئيس مجلس إدارة «بي إل إم» نعمل منذ أكثر من 40 عامًا مع عدد ضخم من العملاء وضعوا ثقتهم في إمكانياتنا في مجالات البحث والتطوير والإبداع والتصميم الوظيفي، الأمر الذي أثرى خبراتنا وجعلنا نرغب في تقديم المزيد، ونفخر بأننا مزود عالمي المستوى لحلول التصميم الوظيفي الرائدة موثوق فيه من قبل علامات تجارية كبرى مثل مايكروسوفت، مجموعة علي بابا، نستلة، لنوفو، كانون، وباناسونيك ضمن العديد من الشركات الأخرى التي تلجأ إلينا لتقديم منتجات وحلول لاتلامسية لا سيما في ظل انتشار الفيروسات التاجية وقد اخترنا الإمارات تحديداً لما نراه من جهود حثيثة في التغلب على الأضرار التي يلحقها الوباء بالاقتصاد، والتعليم وقطاع الصحة والسياحة والعديد من القطاعات التي تطمح إلى عودة النشاطات فيها، في ظل التحديات التي يفرضها الوباء عليها«.

وأضاف رودريغز:»نحن فخورون بحصول «بي إل إم» على شهادة ISO 2700، لأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS). كما تم اعتماد «بي إل إم» في NP 4457 وهو نموذج شهادة أوروبي للابتكار مدعوم بالواجهات والتفاعلات بين المعرفة العلمية والتكنولوجية .

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