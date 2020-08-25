«كولينسون»: قفزة كبيرة في الإنفاق على الإلكترونيات والطعام وتراجع مشتريات السفر

المصدر: دبي - البيان

كشفت «كولينسون» النقاب عن تصورات جديدة حول كيفية تأثير فيروس «كورونا» المستجد على عادات التسوق عبر الإنترنت.

وتدعم «كولينسون»، لامتيازات العملاء وبرامج الولاء، أكثر من 25 بوابة للتسوق عبر الإنترنت والتي تتيح للمستهلكين كسب وإنفاق نقاط الولاء المرتبطة ببرامج مكافآت السفر والخدمات المالية الرائدة.

ويعمل قسم «كولينسون فاليوداينامكس» الذي تم طرحه أخيراً، على ربط العملاء ببرامج كسب واسترداد المكافآت ذات العلامات التجارية المعروفة، مما يوفر إمكانية مشاركة أوسع نطاقاً.

ففي خلال المراحل المبكرة من تفشي فيروس «كورونا» انخفضت مشتريات السفر بنسبة 29٪ مقارنة بالعام السابق، فيما تحسنت مبيعات الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الأخرى بنسبة 32٪، وذلك بالنظر إلى جاهزية المستهلكين للطهي والعمل والترفيه عن أنفسهم في المنزل.

كما ارتفعت مبيعات الرياضة واللياقة البدنية خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 56٪ مقارنة بالعام السابق. وبعد أسابيع قليلة من الإغلاق، ارتفعت مبيعات منتجات الصحة والجمال، بالإضافة إلى الهدايا والزهور بنسبة 20٪ و83٪ على التوالي.

وعلى مدار فترة الإغلاق، ارتفعت مبيعات الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك توصيل الوجبات السريعة بنسبة 46٪ مقارنة بالعام السابق. كما لاحظت «كولينسون» سعي بائعي الأغذية والمشروبات للبحث عن قنوات جديدة للتخفيف من انخفاض الطلب من قبل عملاء السفر والضيافة.

وبالتزامن مع بدء الرفع التدريجي للقيود المفروضة على التباعد الاجتماعي، حققت بوابات التسوق ارتفاعًا بنسبة 11٪، مقارنة بالعام السابق، في الملابس والأزياء، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 144٪، مقارنة بالعام السابق، في مبيعات السلع الفاخرة وذلك على خلفية استعداد المستهلكين للعودة بحذر إلى أماكن العمل الفعلية والتواصل مع نظرائهم وجهاً لوجه.

وقال جيمس بيري، المدير التجاري لقسم «فاليوداينامكس» من «كولينسون»، تكتسب منصات تجارة الولاء حالياً زخماً متنامياً من حيث الأهمية، خصوصاً بالنسبة لمزودي خدمات السفر والخدمات المالية.

لقد تسبب وباء فيروس «كورونا» في إحداث تخلخل كبير في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونتوقع استمرار ذلك التأثير على مدى السنوات القليلة المقبلة على أقل تقدير.

وشهدنا أيضاً إقبالاً غير مسبوق على التسوق وارتفاعاً في الطلب، طيلة فترة تفشي الوباء، والذي تركز معظمه على فئات تجارية محددة. ومن خلال فهم هذه البيانات، سيكون بمقدورنا مساعدة الشركاء على التواصل بشكل أفضل مع عملائهم، من حيث التفاعل معهم وتلبية احتياجات المستهلك النهائي بتقديم المنتجات المناسبة في الوقت المناسب.

وتم تعزيز منتجات وحلول «كولينسون» في مطلع 2020 بإطلاق «كولينسون فاليوداينامكس»، الذي تم إنشاؤه لتلبية الحاجة المتزايدة لتوفير نظام إيكولوجي تجاري متكامل وآمن يتيح تجارب مصممة وفق الاتجاهات السائدة ويقدم مزايا كسب واسترداد المكافآت بأقل قدر من التلامس.

ويدعم «فاليوداينامكس» شركاء خدمات السفر والبيع بالتجزئة والخدمات المالية من خلال الاستفادة من حجم ونطاق أعمال «كولينسون» أكثر من 5000 بائع بالتجزئة وشريك تجاري، و1400 شريك مصرفي، وأكثر من 90 شركة طيران، و20 شريكًا من مجموعة الفنادق، والتي تتوفر جميعها في متناول ملايين المستهلكين حول العالم.

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