منصة «إنسايت» المصرفية تستقبل 5000 طلب

المصدر: الشارقة - وام

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية استقبال 5 آلاف طلب على منصّة «إنسايت»، من بينها 1500 من مواطني الدولة من العاملين في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وذلك خلال 20 يوماً من إطلاق المنصّة رسمياً.

وإنسايت أول منصّة تعليمية متخصّصة عبر الإنترنت لتسهيل التعليم المالي، والأفضل من نوعها ضمن فئة البرامج التعليمية خارج الفصول الدراسية، ويطمح المعهد للتأسيس لمستوى تعليمي جديد يواكب متطلبات المستقبل من خلال إطلاق أول منصة إلكترونية للتعليم المصرفي قادرة على الاستجابة والتعاطي مع تقنيات التكنولوجيا بشكل أسهل لتطوير كوادرنا الوطنية، وذلك في ظل توجه العديد من المؤسسات المالية والمصرفية لتطبيق التدريب عن بعد.

وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إننا فخورون بالإقبال الكبير الذي حظيت به منصة «إنسايت» خلال الشهر الأول من إطلاقها، ويُمثل تسجيل 5 آلاف متدرب من بينهم 1500 مواطن إماراتي، إنجازاً كبيراً لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث نجح فريقنا العامل خلف الكواليس في بناء تجربة تعليمية منظمة للغاية من خلال هذه المنصّة التي تشتمل على دورات رائجة بين المتخصصين في الأعمال المصرفية والمالية في الوقت الذي تساعدهم على تطوير مهاراتهم لتحقيق أهدافهم المهنية، كما يحرص معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على تلبية احتياجات المتدربين وضمان استمتاعهم بتجربة تعليمية سلسة إلى أقصى الحدود.

وأضاف أنه من منطلق إدراكنا بأن التعلم الإلكتروني والتعليم عبر الإنترنت باقيان معنا في المستقبل يتمثل هدفنا في الوصول إلى حوالي 150 برنامجاً تدريبياً على منصّة «إنسايت»، وعلى المعلمين مسؤولية مواكبة التغيرات، وبما أننا معهد يقدم خدماته ضمن قطاع دائم التطور فإننا نتفهم مسؤولياتنا في ضرورة متابعة أحدث التطورات والنمو الذي يشهده هذا القطاع بدءاً من الرقمنة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، لذا حرصنا أيضاً على تصميم محتوى الدورات بطريقة ملائمة لاستخدام المتدربين.

ومن خلال المنصّة يسعى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لضمان التعلم المستمر والارتقاء بمهارات المحترفين في الأوقات التي يكون فيها التدريب والتعليم المباشر أمراً صعباً، وتضمّ المنصّة حالياً قائمة لأكثر من 100 دورة تدريبية تتراوح بين البرامج المتكاملة وبين سلسلة دورات التعليم المركزة والقصيرة والمصمّمة للارتقاء بالمحترفين في الخدمات المصرفية والمالية من المهارات الأساسية وحتى المستويات المتقدمة، وتأتي الدورات بنماذج مختلفة مع مقاطع فيديو صغيرة الحجم تجعل التعلم أكثر سهولة ومرونة.

وتشمل الدورات التدريبية على المنصّة تطوير المهارات الوظيفية والشخصية في مجموعة واسعة من الفئات تتضمن التكنولوجيا المالية وتحليلات البيانات والخدمات المصرفية للشركات والإدارة والتمويل التجاري والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر والخدمات المصرفية الإسلامية والاتصالات التجارية والخزينة والاستثمارات وتنمية الشخصية.

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