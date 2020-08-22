سهم «آبل» يحلّق لأعلى مستوى على الإطلاق

المصدر: نيويورك - وكالات

واصل سهم «آبل» مكاسبه القياسية خلال تعاملات أمس إذ تجاوزت قيمته السوقية مستوى تريليوني دولار لأول مرة على الإطلاق في الأسبوع الجاري.

ويتحدى سهم «آبل» الاعتراضات التي تواجهها الشركة في الفترة الراهنة على الرسوم بنسبة 30% التي يحصلها متجرها «آب ستور» عن الخدمات المدفوعة للتطبيقات.

كما تترقب الأسواق أن تكشف الشركة عن أحدث جوالاتها «آيفون12» بعد نحو شهرين.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم «آبل» بنحو 3.1% إلى 487.76 دولاراً خلال التعاملات فيما بلغت قيمته السوقية مستوى 2.06 تريليون دولار.

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