1.4 مليون بانتظار استرداد قيمة التذاكر من «لوفتهانزا»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

ينتظر نحو 1.4 مليون عميل استرداد قيمة تذاكر السفر الملغاة بسبب أزمة «كورونا» من مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران.

وأعلنت المجموعة المؤممة جزئياً، أمس، أنها أحرزت تقدماً في رد قيمة تذاكر الطيران الأسابيع الماضية، وردت 2.3 مليار يورو إلى 5.4 ملايين عميل. وأعلنت الشركة في فرانكفورت أنه منذ النصف الأول من العام لم تتم تسوية حوالي 8% من الحالات، والتي من المنتظر أن يُجرى تسويتها بحلول نهاية أغسطس الجاري. وبحسب البيانات، فإن أغلب الإجراءات المعلقة تعود لحالات أحدث. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تلتزم شركات الطيران بسداد سعر التذكرة التي قامت بإلغائها في غضون سبعة أيام من تاريخ الإلغاء.

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