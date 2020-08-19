«آبل» أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أصبحت آبل الأربعاء أول شركة أمريكية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، في أحدث انعكاس لاستفادة شركات التكنولوجيا من التغيير الذي فرضه وباء كوفيد-19 في أساليب العمل.

وحقق صانع آيفون هذا التميز خلال تداولات الصباح مع ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1,0% ليصل إلى 467,02 دولاراً خلال التعاملات. وكانت آبل أول شركة تكنولوجيا أمريكية تصل قيمتها إلى تريليون دولار في مارس 2018.

ولاحقاً تبعتها شركات أمازون ومايكروسوفت والفابيت التي تملك جوجل، وجميعها تخطت قيمتها السوقية تريليون دولار.



ورفع الأداء المدهش لسهم آبل ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إلى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

وعلى الرغم من تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، فإن آبل تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها، إضافة إلى التطبيقات الجديدة والخدمات التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية.



وفي الفصل الأخير الذي انتهي في يونيو أعلنت آبل ارتفاع أرباحها بنسبة 8% إلى 11,2 مليار دولار، وارتفاع إيراداتها 11% إلى 59,7 ملياراً.

ويأتي ارتفاع سهم آبل وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل وسط تفشي وباء كوفيد-19 واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وارتفع مؤشر بورصة ناسداك التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020.

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