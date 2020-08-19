منها «بيتزا هت».. «الإفلاس» يلتهم شركات تجزئة أمريكية كبرى

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كان هذا العام كارثياً فيما يخص حالات الإفلاس في العالم، وفي الولايات المتحدة قدّمت 424 شركة طلبات إفلاس اعتباراً من 9 أغسطس، في أعلى حصيلة سنوية للولايات المتحدة منذ عقد، وفقاً لـ«ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت».

وقال تقرير نشرته صحيفة «بزنس إنسايدر» إن أكثر من 100 من تلك الشركات المفلسة استهلاكية ومن بين أكثر الشركات شهرة في تقديم طلبات الإفلاس، منها 11 شركة تمثل أضخم حالات الإفلاس حتى الآن من العام.

وسجل عدد من الشركات أكبر حالات إفلاس شركات استهلاكية في الولايات المتحدة حتى هذا الوقت من العام، بديون كل منها تجاوز المليار دولار في وقت تقديم طلب إشهار الإفلاس.

ففي 4 مايو تقدمت «تشينوس القابضة» الشركة الأم لـ جي كرو، ومادويل بطلب إفلاس بموجب الفصل 11 وقالت إنها ستغلق بعض المتاجر بعد أن تجاوزت ديونها المليار دولار، وفي 7 مايو تقدّمت سلسلة المتاجر الفاخرة نيمان ماركوس بطلب إشهار الإفلاس، وقالت لاحقاً إنها ستغلق 4 متاجر متعددة الأقسام و 17 متجر خصومات، وتجاوزت ديونها وقت تقديم طلب الإشهار 5.3 مليارات دولار.

وفي 15 مايو الماضي تقدّمت سلسلة المتاجر متعددة الأقسام «جي سي بيني» بطلب الإفلاس، وقالت إنها ستضطر على الأرجح إلى إغلاق نحو 30٪ من قاعدة متاجرها، حيث تجاوزت التزاماتها المليار دولار.

وتقدمت «سنتريك براندز» لترخيص العلامة التجارية بطلب للإفلاس في 18 مايو، بالإضافة إلى امتلاك هدسون وروبرت جاراهام ووسويمز ووزاك بوسيم وفيريكس، فإنها ترخص أكثر من 100 علامة تجارية بما في ذلك كالفين كلاين وتومي هيفيجر ونوتيكا، وناهزت التزاماتها وقت الطلب 1.54 مليار دولار.

ورفعت سلسلة جيم 24 ساعة للياقة البدنية دعوى الإفلاس في 14 يونيو، وقالت إنها ستغلق بشكل دائم أكثر من 130 صالة رياضية، وفاقت التزاماتها وقت تقديم الطلب أيضاً المليار دولار.

وتقدمت «إن بي سي انترناشونال» وهي أكبر شركة امتياز في الولايات المتحدة وتمتلك 1600 بيتزا هت ومطعم وينديز بطلب للإفلاس أول يوليو، وتخطط لإغلاق ما يصل إلى 300 موقع بيتزا هت، وقد تجاوزت التزاماتها وقت الإشهار المليار دولار.

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