رسائل احتيالية تستهدف «واتساب»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من رسائل احتيالية تستهدف سرقة حسابات «الواتساب»، ودعت لعدم التجاوب مع مرسليها لتجنب الوقوع ضحية لعمليات نصب وسرقة.

ودعت الهيئة، في رسالة تحذيرية أمس لعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة حسابات الواتساب ونصحت بتجاهل هذه الرسائل وحظر المرسل، وتذكر بأنه لن يطلب أحد منك رمز التفعيل الإ إذا كان محتالاً.

وانتشر في الآونة الأخيرة رسائل تصل للمستخدمين على الواتساب مفادها أن الحساب يتعرض لحركة غير طبيعية بما قد يسبب فقدان الحساب وتطلب إرسال بعض البيانات لتأكيد الحساب لكنها في الحقيقة رسائل احتيالية غرضها سرقة الحساب.

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