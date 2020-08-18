إغلاق 300 مطعم "بيتزا هات" بعد إفلاس صاحبة الامتياز العملاقة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

من المقرر إغلاق ما يصل إلى 300 مطعم من مطاعم بيتزا هت بشكل دائم بعد إفلاس أحد أكبر أصحاب الامتياز في السلسلة وفق ما ذكرته محطة" سي إن إن" .

وكانت شركة" إن بي سي إنترناشونال"، أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم “بيتزا هت” في الولايات المتحدة، والتي تقدمت للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس في 11 في يوليو، أعلنت الاثنين عن توصلها لاتفاق مع مجموعة" " يوم براندز" مالك العلامة التجارية "بيتزا هت" لإغلاق ما يقرب من ربع مطاعمها وبيع المواقع المتبقية.

ولم يتم تحديد المطاعم والتوقيتات المحددة بعد كما جاء في التقرير، لكن " إن بي سي" أكدت إن "الغالبية العظمى" من المواقع المتأثرة بها غرف طعام. وقالت في بيان إن الاتفاقية توفر للشركة المرونة لاستكشاف الخيارات لتحقيق نتيجة تعظيم للقيمة حيث أنها تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على شروط إعادة الهيكلة المالية الشاملة والخروج من الفصل 11".

وقد أدت موجة كاملة من عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وعبء ديون ضخم بنحو مليار دولار ، وارتفاع تكاليف العمالة والغذاء إلى إفلاس الشركة.

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