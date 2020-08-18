«ماركس أند سبنسر» تشطب 7 آلاف وظيفة

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية «ماركس أند سبنسر» أمس اعتزامها شطب 7 آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب تداعيات كورونا والانخفاض في ارتياد المتاجر.

وأوضحت المجموعة، التي توظف أكثر من 80 ألف شخص حول العالم أمس أن الإلغاء سيتم بشكل خاص على أساس تطوعي أو من خلال التقاعد المبكر.

وتعتزم «ماركس أند سبنسر» التكيف مع التغيير في عادات المستهلك، والذي تسارع مع الأزمة الصحية وستركز على مبيعاتها عبر الإنترنت.

وأوضحت المجموعة أن إلغاء الوظائف يستهدف بشكل أساسي المتاجر في المملكة المتحدة والمشرفين لافتةً إلى أنها تنوي أيضاً خلق وظائف في مجال البيع على الإنترنت.

وكشفت «ماركس أند سبنسر» عن حجم المبيعات الذي انخفض بشدة هذا الصيف مع هبوط في المبيعات بنسبة 10% بين أوائل يونيو وأوائل أغسطس.

وتواجه العلامة التجارية صعوبات خاصة في قسم الملابس والسلع المنزلية الذي شكّل نقطة ضعف لديها منذ سنوات والذي انخفضت مبيعاته 29.9% خلال هذه الفترة.

وعدت أن هذه المبيعات تأثرت بسبب التباعد الاجتماعي وانخفاض الإقبال على المتاجر أو مراكز التسوق في وسط المدينة.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات هذا القسم عبر الإنترنت 39.2%، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى استثمارات لزيادة قدرات التوزيع لديه.

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