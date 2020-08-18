«بوينج» نحو خطة ثانية لشطب وظائف

المصدر: شيكاغو (أمريكا) - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تعتزم طرح خطة ثانية لشطب الوظائف اختيارياً على عمالها.

وأشارت التقارير إلى رسالة وجهها ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة إلى عمالها بشأن الخطة التي سترفع نسبة العمال المنتظر تسريحهم إلى أكثر من 10% من إجمالي قوة العمل لدى الشركة والتي سبق إعلانها في أبريل الماضي.

وفي رسالته أوضح كالهون أن عمليات التسريح الاختياري ستعرض بصورة واسعة على العاملين في قطاعات الطائرات المدنية والخدمات والأنشطة المؤسسية.

كانت بوينج قد أعلنت في مايو الماضي اعتزامها تسريح نحو 6770 موظفاً كجزء من الخطة التي سبق إعلانها لخفض قوة العمل لديها بنسبة 10%.

وفي 29 أبريل الماضي قالت بوينج إن ضعف الطلب على الطائرات وتأجيل تنفيذ صفقات شراء الطائرات أثناء أزمة جائحة «كورونا» دفعها إلى وضع خطة لتسريح نحو 10% من إجمالي العاملين لديها من خلال عدة مسارات تشمل الاستقالة الاختيارية والتدوير الطبيعي للعمال والتسريح الإجباري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز