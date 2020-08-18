«ماجد الفطيم» تفتتح «مول عُمان» في سبتمبر 2021

المصدر: مسقط، عُمان - البيان

حددت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا شهر سبتمبر 2021 موعداً جديداً لافتتاح «مول عُمان».

وجرى تحديد الموعد بناءً على جهوزية الشركاء المستأجرين في «مول عُمان»، ولضمان حصولهم على الوقت الكافي والدعم والموارد اللازمة لتجهيز متاجرهم الجديدة بالشكل المناسب.

وهذا من شأنه أن يتيح للمستأجرين الفرصة لتوفير نوعية الخدمات، التي يتميزون بها، والتي تتوافق مع رؤية وأسلوب عمل شركة «ماجد الفطيم».

وقالت شيرين الخطيب، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية: نؤمن بأهمية الاستفادة من كل مورد واتخاذ كل خطوة ممكنة لتقديم مستوى خدمة الزبائن الذي نرغب به. وهذه الأسباب هي التي دفعتنا إلى اتخاذ هذا القرار المدروس، وتحديد موعد جديد لافتتاح «مول عُمان».

وسيشكل «مول عُمان»، خامس وأكبر وجهة للتسوق والترفيه تابعة لشركة «ماجد الفطيم» في السلطنة. ويمتد على مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 145.000 متر مربع، بالإضافة إلى منافذ الطعام المتعددة ومجموعة من تجارب أسلوب الحياة العصرية، كما سيضم مركز التسوق 350 متجراً للتجزئة، وسيحتوي أيضاً على أكبر صالة «ڤوكس سينما» في عُمان ومركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت» وهايبرماركت «كارفور» التي تمتد على مساحة 12.100 متر مربع وأكبر حديقة ثلجية داخلية في السلطنة.

وسيلعب مركز التسوق الجديد، بالإضافة إلى ما تقدم، دوراً بارزاً في دعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز قطاع تجارة التجزئة في السلطنة وتجارب الترفيه والتسلية للمقيمين والسياح، إلى جانب مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 3500 فرصة عمل مع انطلاق العمل الرسمي في «مول عُمان».

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