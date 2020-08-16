بطاقات ياس ووتروورلد السنوية مجاناً بعالم فيراري أبوظبي حتى 31 أغسطس

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت ياس ووتروورلد، مدينة الألعاب المائية العالمية، عن إتاحتها الفرصة لحاملي البطاقات السنوية للدخول مجاناً إلى عالم فيراري أبوظبي لغاية 31 أغسطس 2020، لمضاعفة المرح عبر التجارب المتنوعة في المدينة الترفيهية، بما فيها منطقة العائلات، التي تم افتتاحها مؤخراً، وذلك في بادرة شكر وامتنان لهم.

وقالت بيانكا ساموت، المديرة بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: «يسعدنا الترحيب بالضيوف وحاملي البطاقات السنوية للاستمتاع بخياراتنا المتنوعة من التجارب والألعاب والمنزلقات المائية. وكونه عربون شكر وامتنان، حرصنا على إتاحة الفرصة لحاملي بطاقات ياس ووتروورلد السنوية لاختبار المزيد من تجارب المرح والتشويق، من خلال الدخول مجاناً إلى عالم فيراري أبوظبي خلال شهر أغسطس».

ويتوجب على جميع الضيوف، بما في ذلك حاملي البطاقات السنوية الراغبين بالدخول إلى مدن ياس الترفيهية، بما فيها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي حجز التذاكر إلكترونياً، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%. وتخصص ياس ووتروورلد حالياً يومي الاثنين والخميس لفعالية «موسم السيدات»، التي تمكن السيدات من خوض تجربة مفعمة بالمرح والتشويق والمغامرات المائية في أجواء من الخصوصية التامة.

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