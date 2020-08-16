«كوربوريت ستاك» تطلق حلول «in5» للشركات الناشئة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كوربوريت ستاك»، المتخصصة في تطوير حلول السحابة (SaaS) والبرمجيات المحلية لأجهزة العملاء وحلول الأجهزة المحمولة، عن حزمة خدمات خاصة للشركات التي تشكل جزءاً من برنامج الشركات الناشئة المحتضنة من قبل in5. تقدم هذه الحزمة دعماً كاملاً لمدة عام مقدم من «كوربوريت ستاك» إلى خمس شركات سيتم ترشيحها من شركة «in5». وستحصل هذه الشركات على خصم بنسبة 25٪ للسنوات التالية مدى الحياة. يمكن أيضاً لجميع شركات in5 الأخرى التقدم للاستفادة من البرنامج والخصم المقدر بـ 50٪ للسنة الأولى، ونفس الخصم الـ25% للسنوات التالية مدى الحياة. وكما كانت الشركة من ضمن حاضنات الأعمال في in5، وواجهت في بداية نشأتها نفس العقبات والتحديات مثل الشركات الأخرى، قرر فريق عمل «كوربوريت ستاك» إنشاء هذا البرنامج لزيادة الإنتاجية ودعم أقرانهم.

تقدم شركة in5 منصة تمكين لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعزز الابتكار وتساعد الأفكار الجديدة على الوصول إلى السوق. تم إطلاق in5 بواسطة مجموعة تيكوم، وتقدم خمس مزايا رئيسية، تشمل إطار عمل قوياً لإعداد الأعمال، والتدريب والإرشاد، والشبكات وفرص الاستثمار، ومختبرات النماذج الأولية والاستوديوهات ومساحات العمل الإبداعية.

وتوفر مراكز الابتكار المتخصصة الثلاثة التابعة لـ in5، والمصممة خصيصاً للتكنولوجيا والتصميم والإعلام، للطلاب ورجال الأعمال والشركات الناشئة الطموحين إمكانية الوصول إلى مجتمع متكامل من العقول المبدعة، مما يسهّل التبادل المستمر للمعرفة، ويعرض الأعضاء لأفضل الممارسات وأحدث الأفكار في إدارة الأعمال الناجحة. واحتضنت in5 حالياً أكثر من 300 شركة ناشئة.

وقال أسامة مرتضى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوربوريت ستاك»: «نحن أعضاء في in5، وبسبب الأوضاع الحالية، اضطرت الشركات للتحول للعمل عن بُعد. وعدد قليل فقط لديهم الأنظمة المناسبة المطبقة التي تسمح لهم بالحفاظ على استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب. ونظراً لكوننا مزوّداً لحلول أعمال التحول الرقمي، فقد صممنا طريقة ملموسة لرد الشكر على الدعم الكبير الذي تلقيناه من in5. ستحقق الشركة الناشئة التي تستفيد من هذه الخدمات فائدة كبيرة من البرنامج، حيث سيتم تحويلها رقمياً إلى منصة تغطي جميع أنشطتهم التجارية اليومية، وتضمن أفضل ممارسة وإنتاجية لأعمالهم».

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