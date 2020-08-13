اختتام مبادرة «تسوق واربح وساهم بصناعة الفرق» بميركاتو

المصدر: دبي - البيان

أسدل ميركاتو الستار على المبادرة المجتمعية التي أطلقها خلال، مفاجآت صيف دبي، تحت عنوان «تسوق واربح وساهم بصناعة الفرق»، في إطار الجهود التي يبذلها، ميركاتو وتاون سنتر جميرا، لدعم المسؤولية المجتمعية للتصدي لفيروس «كورونا».

وشهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة جمع تبرعات نقدية قيمة من مشتريات المتسوقين ومن ثم قام ميركاتو بزيادة قيمة التبرعات ودعمها لتصل إلى 210 آلاف درهم، بهدف تعزيز الدور الإنساني وتقديم المساعدات من قبل جميع أفراد المجتمع في الإمارات خلال جائحة «كوفيد19». وساهم كل شخص قام بالتسوق بمبلغ 100 درهم في المتاجر المشاركة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، بالتبرع بمبلغ درهم واحد من قيمة المشتريات لصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «تعد مبادرة تسوق واربح وساهم بصناعة الفرق التي أطلقناها بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واحدة من أهم المبادرات الخيرية، حيث تعكس المبادرة روح التلاحم والتضامن الإنساني، الذي أبداه أفراد المجتمع وجهودهم لتقديم الدعم في هذه الأوقات العصيبة بهدف التصدي لفيروس كورونا».

ودعا ميركاتو المتسوقين ليستمتعوا بعروض ترفيهية رائعة والعديد من الفعاليات المشوقة لجميع الأعمار، بمناسبة العودة إلى المدرسة، مع فرصة ربح مبلغ استرجاع نقدي بقيمة 1000 درهم يومياً خلال، مفاجآت صيف دبي، المستمر لغاية 29 أغسطس.

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