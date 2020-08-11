إلغاء طلبيات شراء 400 طائرة بوينج ماكس خلال العام الحالي

المصدر: واشنطن - د ب أ

خسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بيونج طلبيات لشراء أكثر من 400 من طراز بوينج 737 ماكس خلال العام الحالي، في حين تراجع عدد الطائرات، التي تم تسليمها من طراز بوينج 787 دريملاينر بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وذكر موقع شركة بوينج اليوم أنه تم إلغاء طلبيات لشراء 43 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس خلال يوليو الماضي منها 35 طائرة سبق الإعلان عن إلغاء طلبها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بهذا الرقم وصل إجمالي عدد طائرات بوينج 737 ماكس التي تم إلغاء شرائها أو استبدال طائرات أخرى بها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 416 طائرة. في الوقت نفسه فإن الشركة سلمت 4 طائرات فقط من هذا الطراز لشركات الطيران ولم تتعاقد على بيع أي طائرة منه خلال الشهر الماضي.

كانت سلطات سلامة الطيران في العالم قد قررت في مارس العام الماضي وقف تشغيل كل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر مما أسفر عن وفاة 346 شخصاً.

من ناحيتها قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في الشهر الماضي إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وصلت إلى «مرحلة مهمة» من استكمال اختبارات الترخيص لطائرتها الموقوف تشغيلها 737 ماكس لأسباب فنية.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنه مازال أمام بوينج عدة أشهر قبل إلغاء الحظر المفروض على تحليق طائرات هذا الطراز، حيث سيتم تقييم البيانات التي تم الحصول عليها من الطيران التجريبي للطائرة والذي بدأ في نهاية يونيو الماضي.

وقالت الإدارة في بيان إنها «تنفذ عملية محددة وستأخذ الوقت الذي تحتاجه لمراجعة عمل بوينج» في تحسين عوامل السلامة والأمان في الطائرة والطلعات التجريبية التي تمت.

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