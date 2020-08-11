تذكرة الكبار لعالم فيراري أبوظبي بسعرها للصغار

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن إطلاقها عرضاً جديداً يتيح لجميع الضيوف الاستمتاع بدخول المدينة الترفيهية بسعر تذكرة الصغار التي تتوفر مقابل 230 درهماً فقط، حيث يسري العرض الذي ينطلق للمرة الأولى لغاية 30 سبتمبر 2020.

وسيتيح العرض الجديد للعائلات والأصدقاء من مختلف الأعمار قضاء أوقات مفعمة بالحماس والتشويق مع العديد من الخيارات الترفيهية المميزة بما في ذلك الألعاب والتجارب التي توفرها منطقة العائلات التي تم افتتاحها مؤخراً، والتي تضم أروع التجارب العائلية من خلال أربع نسخ مُصغرة من أبرز ألعاب المدينة الترفيهية، بما في ذلك «فورمولا روسا جونيور»، ومغامرة قيادة السيارات في «سباق السرعة»، والطيران في الهواء مع «أجنحة الأبطال»، إضافة إلى «برج التيربو».

ولا تكتمل متعة هذا اليوم الحافل بالأنشطة والمغامرات العائلية دون الاستمتاع بأشهى المأكولات الإيطالية الأصيلة لدى مطعم «ماما روسيلّا» الذي يقدم لضيوفه من الكبار والصغار قائمة مميزة تضم أشهى أطباق الباستا الطازجة وتشكيلة واسعة من البيتزا الشهية. وقد أطلق مطعم «ماما روسيلّا» مؤخراً قائمة طعام مخصصة للصغار. كما يمكنهم الحصول على الهدايا التذكارية مثل سيارات الألعاب الصغيرة المستوحاة من طرز فيراري العريقة، أو اقتناء أجمل الملابس العصرية التي تحمل علامة فيراري التجارية، والتي صُممت خصيصاً لتعزز من التجربة الترفيهية لعشاق الحماس من الضيوف الصغار.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذت عالم فيراري أبوظبي العديد من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

ودعت عالم فيراري أبوظبي الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية عند زيارتهم. وستتواجد طواقم العمل ومسؤولو الخدمة في مختلف أنحاء المدينة الترفيهية لتقديم الدعم للضيوف والإجابة عن كافة استفساراتهم.

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