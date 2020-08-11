60 % من مشغلي الفنادق في ألمانيا يرون أزمة «كورونا» تهديداً وجودياً

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع حديث عن أن نحو 60 % من القائمين على تشغيل المطاعم والفنادق في ألمانيا ينظرون لأزمة «كورونا» على أنها تهديد وجودي بالنسبة لهم.

وأجرى الاستطلاع الاتحاد الألماني للفنادق والمطاعم، وشمل 7200 من أصحاب المطاعم والفنادق.

ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية نتائج الاستطلاع في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وذكر 6ر59 بالمئة من المشاركين أن مطاعمهم وفنادقهم تكافح حالياً من أجل البقاء الاقتصادي بسبب عواقب الوباء، وأشاروا إلى أنهم تكبدوا خسائر في المبيعات بنسبة 1ر60 في المتوسط خلال الفترة من شهر يناير إلى يوليو الماضيين، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب الاستطلاع، بلغت الخسائر في مارس الماضي 63 %، وزادت إلى 86.8 % في أبريل، ثم انخفضت بشكل طفيف إلى 73.7 % في مايو، وواصلت انخفاضها الطفيف إلى 52.2 % في يونيو وإلى 43.2 % في يوليو.

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