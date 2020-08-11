جمع تطبيقات «كريم» الأكثر استخداماً في منصة واحدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كريم» تطبيق Super App الشامل الذي يعد أول منصة تقنية متعددة الاختصاصات في المنطقة تتيح للمستخدمين وجهة متكاملة تلبي العديد من الاحتياجات وتمتاز بالكفاءة وتوفير الوقت. فهو مُصمم لتوفير مختلف أنواع الخدمات في تطبيق واحد متكامل، مع التركيز على 3 مجالات رئيسية وهي: خدمات التنقل: كل الخدمات التي تتضمن نقل الأشخاص وتوصيلهم إلى وجهاتهم، وخدمات توصيل السلع: توصيل الطلبات والحاجيات للمستخدمين إلى الوجهة التي يحددونها، وخدمة تحويل الأموال: وهي عبارة عن نظام واحد وآمن للمدفوعات متوفر لجميع الخدمات.

خدمات توصيل متكاملة

تقدم «كريم» عبر تطبيقها الشامل خدمات توصيل متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات، سواء نسيتم أحد الأغراض الشخصية في منزل أصدقائكم وأردتم إيصالها إليكم، أو في حال احتجتم إيصال بعض الملفات من أحد زملائكم لإتمام العمل من المنزل، ستُغنيكم خدمة التوصيل حسب الطلب من «كريم» عن الحاجة للخروج من منازلكم، وستحرص على توصيل كل متطلباتكم بكل سهولة.

خدمات توصيل الطعام

لا يتسنى للكثيرين في الفترة الحالية زيارة مطاعمهم المفضّلة بشكلٍ شخصي، إلا أن معظم هذه المطاعم توفر خدمة الطلبات الخارجية التي يمكن لـ«كريم» توصيلها إليكم عبر قسم الطعام الذي يتيح لكم الاستمتاع بأطباقكم المفضلة من راحة منازلكم.

خدمات توصيل البقالة

أطلقت «كريم» خدمة توصيل البقالة في دبي وأبوظبي من خلال قسم المتاجر. وبالإضافة إلى كونه التطبيق الوحيد الذي يقدم خدمات التوصيل من لولو هايبر ماركت في دبي، تضم قائمة المتاجر ضمن تطبيق «كريم» متاجر سفن إلفن وصيدليات 800-Pharmacy، وصيدلية المنارة ومتاجر مجموعة الدوري ومطعم روتز أورجانيكس، وغيرها الكثير من المتاجر والخيارات المتاحة للعملاء.

خدمة هلا تكسي

يمكنكم أيضاً طلب تاكسي دبي من هيئة الطرق والمواصلات عبر خدمة «هلا تكسي» المتضمنة في التطبيق. وتجدر الإشارة إلى أن جميع خدمات «كريم» عادت حالياً للعمل على النحو المعتاد ووفق أعلى المعايير الصحية، حيث زُوّد كباتن «كريم» بالكمامات ومنتجات تعقيم الأيدي ومناديل التطهير لضمان سلامتهم وسلامة العملاء.

درّاجات

تعد دراجات Careem Bike مثالية للخروج إلى الهواء الطلق وممارسة التمارين والأنشطة البدنية واستكشاف معالم المدينة، لا سيّما بعد رفع إجراءات الإغلاق وتقييد الحركة. وتتوفر هذه الخدمة في دبي مارينا وشارع شاطئ الجميرا وأبراج بحيرات جميرا والروضة وبرشا هايتس وقناة دبي المائية ومدينة دبي للإعلام وداون تاون دبي والقدرة، بالإضافة إلى عدد من الطرق الآمنة في حيّي الكرامة والمنخول. ويتم تعقيم محطات كريم للدراجات يومياً باستخدام منتجات تعقيم اليدين المنتشرة في جميع المحطات.

خدمات الدفع

طوَّرت شركة «كريم» خدمة Careem Pay كجزء من تطبيق «كريم» الشامل وللتشجيع على اعتماد معاملات الدفع غير التلامسي، حيث يمكن للعملاء إضافة رصيد إلى محفظتهم للتسديد بواسطته بدلاً من الدفع نقداً. ويتم تخزين هذا الرصيد في محفظة Careem PAY الخاصة بكم ويمكن استخدامه للدفع مقابل خدمات التوصيل أو شراء القسائم أو لاستبداله بنقاط في برنامج ولاء العملاء من «كريم».

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