«يمي جنكشن» تتوسع في الإمارات بافتتاح ثلاثة فروع بـ 20 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «يمي جنكشن»، سلسلة المطاعم سريعة النمو، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها التوسعية في دولة الإمارات من خلال افتتاح ثلاثة فروع جديدة لعلامة «ملك الطاووق» في كل من واحة دبي للسيليكون، ومتاجر الجرينة في إمارة الشارقة.

وقد قامت الشركة بتقديم علامة «ملك الطاووق» في دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع هذا العام من خلال ثلاثة فروع – في شارع حصة، وموتور سيتي، ومنطقة الخليج التجاري. ومع افتتاح الفرعين الجديدين يصل المجموع إلى خمسة فروع. ويأتي ذلك كونه جزءاً من خطتها الاستثمارية، والتي تبلغ 20 مليون درهم لعلامة «ملك الطاووق» في الدولة، والتي أعلنت عنها في مطلع هذا العام.

وقال محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة يمي جنكشن «لقد أثبتت هذه العلامة منذ انطلاقها على نجاحها المتواصل وكسب ثقة الزبائن. نحن متفائلون بشأن خطتنا التوسعية لسلسة مطاعم»ملك الطاووق«، وإننا على ثقة كبيرة بثبات الأسواق في الدولة وعودة الانتعاش في الشهور المقبلة».

وتتطلع الشركة أيضاً إلى إطلاق وحدة توصيل للمنازل للوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء في أبوظبي.

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