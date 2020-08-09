«قصر الفايكينغ».. تاريخ قبائل الشمال في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

يتواصل الإبهار والإبداع في دبي. ومن المُنتظر أن تضيف الإمارة قريباً إلى سلسلة مشروعاتها العقارية الباهرة مشروعاً جديداً هو قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب»، ضمن «جزر العالم»، والمكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تسليم 3 جزر، وهي السويد وألمانيا إلى جانب جزيرة شهر العسل «سانت بطرسبرج»، و78 وحدة من «فلوتينج سي هورس» من أصل 131، إضافة إلى فندق «بورتوفينو» الذي سيصبح واحداً من أهم عوامل الجذب السياحي للمنطقة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة مقاطع فيديو تستعرض المنطقة التي تُمَثّل السويد ضمن المشروع، والتي جرى بالفعل الانتهاء من تنفيذها.

وتتضمن منطقة السويد فللاً مُصممة على شكل سفن تراثية مقلوبة ترجع إلى عصر «الفايكينغ»، وهم السكان الأصليون للسويد ومنطقة الدول الاسكندنافية، والذين عاشوا في المنطقة خلال الفترة من القرن الثامن إلى الحادي عشر الميلادي، وبرعوا في الملاحة والاكتشافات البحرية فاشتهروا بلقب «غزاةً أو قبائل الشمال».

واستعرضت مواقع التواصل إحدى الفلل الفاخرة، والتي تحمل اسم «قصر الفايكينغ»، وأبرزت بالتفاصيل كافة مظاهر الفخامة داخل الفيلا وخارجها.

ويبلغ سعر «قصر الفايكينغ» حوالي 23 مليون دولار «84.5 مليون درهم»، وتتجاوز مساحتها 20.000 قدم مربعة. وتتكون الفيلا من أربعة طوابق. وتُحاط بالفيلا عند مدخلها بغابة مستدامة ذاتية بالكامل، وكافة نباتاتها مُستوردة من جزر المالديف.

وتضم الفيلا حماماً للسباحة من دون حدود فاصلة، غرفة جليد يتكون بداخلها جليد حقيقي في درجة حرارة – 10 مئوية، فيما تضم الفيلا أيضاً في جزء آخر غرفة ساونا تبلغ درجة حرارتها 40 مئوية.

ويمكن من سطح الفيلا مشاهدة الجزر الأخرى ضمن «جزر العالم»، ومن أبرزها ألمانيا و«فينيسيا» الصغيرة.

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