المستثمر الأمريكي وارين بافيت يجني مليارات الدولارات رغم الجائحة

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية التي يملكها الملياردير وارن بافيت، اليوم، عن تحقيق تدفق نقدي قياسي بلغ 146.6 مليار دولار في الربع الثاني، رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» العالمية.

ويمثل هذا المبلغ الجديد زيادة بنحو 10 مليارات دولار عن الربع السابق وسيزيد من الضغط على بافيت «89 عاماً» للاستثمار.

وامتنع بافيت، عن الاستثمار أثناء الجائحة، باستثناء صفقة غاز طبيعي كبيرة.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للمجموعة، التي تضم حوالي 90 شركة والعديد من المساهمات الكبيرة، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 5.5 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الدخل من 14.1 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار مع تعافي سوق الأسهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز