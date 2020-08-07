"موانئ دبي العالمية" تتبرع بمائة ألف دولار أمريكي للصليب الأحمر اللبناني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الذكية لسلسلة التوريد المتكاملة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تبرعها بمبلغ 100,000 دولار أمريكي (367250 درهما إماراتيا) للصليب الأحمر اللبناني لدعم جهوده الإغاثية والبحث عن المفقودين ولم شمل العائلات في أعقاب الانفجار في مرفأ بيروت.



ويعمل المئات من أفراد فرق الطوارئ الطبية التابعة للصليب الأحمر اللبناني في الأحياء التي تضررت من جراء الانفجار، ويقومون بعلاج المصابين ونقلهم إلى المستشفيات والبحث عن المفقودين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن عن فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.



وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "قلوبنا مع لبنان وشعبه. إن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً تقف إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذه المحنة. ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وندعو الله أن يشفي المصابين".

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