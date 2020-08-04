حكم برد الغرامات المُحصّلة من «دبي للمرطبات»

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «دبي للمرطبات» إن المحكمة الابتدائية الاتحادية في أبوظبي الناظرة في القضايا الضريبية أصدرت أخيراً حكماً بشأن الاعتراض المقدّم من طرفها على قرار «لجنة تسوية المنازعات الضريبية» في دبي الصادر 15 أبريل 2019.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، أن المحكمة قضت في حكمها بإلزام الهيئة الاتحادية للضرائب برد كل الغرامات المحصلة من الشركة الناتجة عن التقييم الضريبي موضوع النزاع، كما قضت برفض كل الطلبات الأخرى المقدمة من الهيئة.

وذكرت «دبي للمرطبات» أنها تقوم حالياً بدراسة الحكم ومراجعته مع ممثلي الشركة القانونيين في مكتب بيكر ماكنزي حبيب الملا ومتابعة الخيارات الملائمة حسب القوانين واللوائح السارية.

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