"كريم" تنضم لقاعدة عملاء "نتورك انترناشيونال" للمدفوعات الرقمية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، انضمام تطبيق «كريم» إلى قاعدتها من عملاء معالجة المدفوعات.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية مدتها 5 أعوام، تقوم «نتورك» بموجبها بمعالجة مدفوعات البطاقات مسبقة الدفع بالنيابة عن «كريم» في 5 بلدان تشمل الإمارات؛ والسعودية؛ ومصر؛ والأردن؛ وباكستان. ويندرج هذا المشروع في إطار مبادرة المدفوعات الرقمية التي أطلقتها «كريم» لتمكين كباتن مركباتها من الوصول مباشرة إلى إيرادات رحلاتهم اليومية باستخدام بطاقات «فيزا».

ومن شأن المشروع أن يعود بالعديد من الفوائد على تطبيق «كريم» وعملائه وكباتن سياراته، ودعم جهود بناء الاقتصاد غير النقدي في الدول الخمس، إضافة إلى تمكين كباتن «كريم» من الوصول مباشرة إلى المبالغ التي يجنونها من المعاملات النقدية أو غير النقدية، بدلاً من الانتظار لعدة أيام حتى دورة الدفع التالية.

ويأتي التعاون بين «نتورك» و«كريم» في مرحلة بالغة الأهمية تزامناً مع التحول المتزايد بين العملاء على استخدام المدفوعات اللاتلامسية، وذلك عملاً بالإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي خلال أزمة «كوفيد 19» المستمرة.

وقال سامر سليمان، مدير عام شركة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط: هذا المشروع الحيوي الذي ينطوي على أهمية بالغة، ليس فقط على صعيد تمكين كباتن الشركة ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية من تلبية احتياجاتهم العاجلة للمبالغ النقدية، بل نظراً لدوره في توفير مستويات أعلى من الأمان والسلامة والراحة والمرونة عبر المعاملات النقدية التي يتيحها لجميع المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى التزامنا المشترك بتمكين المدفوعات الرقمية، ونتطلع قدماً لآفاق جديدة من التعاون مع «كريم» لتسريع التحول من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: تجسد الشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» إنجازاً متميزاً في مسيرة «كريم» نحو ترسيخ مكانته كتطبيق رائد يلبي احتياجات التنقل اليومية لجميع سكان المنطقة.

ونظراً لأن المدفوعات الرقمية اللاتلامسية عنصر رئيسي في إطار مساعينا الرامية إلى تبسيط الحياة اليومية لعملائنا الكرام وكباتن مركباتنا، وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تعزيز الدمج المالي، ويسعدنا هذا التعاون ليتسنى لنا تمكين ملايين الناس حول المنطقة من اغتنام المزايا المبتكرة التي توفرها التكنولوجيا المالية الحديثة.

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