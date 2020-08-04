«رافلز دبي» ضمن أفضل 10 فنادق في العالم

المصدر: دبي – البيان

أعلن فندق رافلز دبي عن حصوله على تصنيفين عالميين استثنائيين في حفل توزيع جوائز «أفضل الفنادق» لعام 2020، وحصل الفندق على المرتبة العاشرة ضمن أفضل 25 فندقاً في العالم، كما حصل على المرتبة 21 ضمن أفضل 25 فندقاً فاخراً حول العالم.

وتم تصنيف هذا الفندق المميز في دبي المبني على شكل هرم أحد أفضل 25 فندقاً فاخراً في العالم للسنة الثانية على التوالي، وقد تم تصنيف الفندق أحد أفضل 25 فندقاً بشكل عام، واعتباره الفندق الوحيد في الشرق الأوسط الذي تم تضمينه في أفضل 10 فنادق. يتم احتساب الفائزين بناءً على جودة وعدد الآراء والتقييمات التي تم جمعها على موقع TripAdvisor خلال عام 2019.

وقال أيمن غريب، المدير الإداري لفندق رافلز دبي وسوفيتيل دبي وافي معلقاً على هذا الإنجاز: «بينما نتغلب على هذه الأوقات غير المتوقعة ومع وجود أكثر من 8.7 ملايين شركة مدرجة على موقع TripAdvisor، كوننا جزء من أفضل 10 فنادق في جميع أنحاء العالم هو شهادة على الجهد الهائل الذي يبذله زملاؤنا في الفندق على مدى السنوات الماضية.

إنه دليل آخر على خدمة رافلز دبي الأسطورية، وأود أن أشكر جميع ضيوفنا الكرام على ملاحظاتهم البناءة، وكذلك زملائنا الذين من دونهم لم يكن من الممكن تميز فندق رافلز دبي. ما زلت واثقاً من قوة السفر ونرى إشارات إيجابية بالفعل، حيث نرحب بضيوفنا مرة أخرى».

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فندق رافلز دبي الرائد في دبي لمدة ست سنوات متتالية باعتباره الفندق الأول على موقع TripAdvisor من بين 712 فندقاً في المدينة. وصفه أحد المعلقين في TripAdvisor أخيراً، «يا لها من أجواء وخدمة مذهلة، ولا شك في أن رافلز دبي يضع تجربة الضيف في أعلى المراتب، وكان الطعام رائعاً والخدمة مذهلة واحترافية، وسوف نعود بالتأكيد مرة أخرى. أحسنتم للحفاظ على هذه المعايير العالية خلال هذه الفترة».

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