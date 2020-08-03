مصرية وعراقية ولبنانية يتصدرن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأغنى سيدات الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت فوربس الشرق الأوسط إصدارها السنوي الثاني من قائمة (Women Behind Middle Eastern Brands 2020)، التي تضم رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة، وتحدي العوائق، ومواكبة المستجدات الطارئة، مع تداعيات جائحة كورونا، التي ضربت مناخ الأعمال في العالم بأسره، وغيرت طرق تسيير الأعمال.

وتشمل تلك القائمة السيدات اللاتي لديهن جذور من منطقة الشرق الأوسط، أو اللاتي أسسن علامات تجارية في المنطقة.

وقد تصدرت العراقية الأمريكية هدى قطان، قائمة العام الحالي بعلامتها التجارية (Huda Beauty)، التي حظيت بدعم أكثر من 46 مليون متابع على منصة انستغرام، كما قدرت فوربس ثروتها في العام الماضي بحوالي 610 ملايين دولار.

فيما يمثل قطاع الموضة والأزياء %42 من القائمة بواقع 17 سيدة أعمال، بقيادة مصممة الأزياء الأشهر في الشرق الأوسط، ريم عكرة، التي ارتدى مشاهير هوليوود تصاميمها، مثل بيونسيه وهالي بيري.

كذلك حل قطاع المجوهرات في المرتبة الثانية، بواقع 9 علامات تجارية تقودها سيدات من المنطقة بقيادة المصرية عزة فهمي، وابنتيها أمينة وفاطمة غالي، عبر تصميم مجوهرات لشخصيات شهيرة في موسم الجوائز مثل: جوليا روبرتس ونعومي واتس وكيري واشنطن، وفانيسا ويليامز وشايلين وودلي.

كما أطلقنا العام الحالي قائمة "Women Behind Middle Eastern Tech Brands 2020"، والتي تضم أبرز 10 سيدات أسسن علامات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط ونجحن في جمع استثمارات وتمويل بملايين الدولارات من المستثمرين، وتصدرت منى عطايا وشريكتها لينا أبي خليل تلك القائمة في ظل نجاح شركتهما Mumzworld في جمع أكثر من 50 مليون دولار من المستثمرين.

لقد كان لرائدات الأعمال من الأصول اللبنانية النصيب الأكبر بين باقي الجنسيات في القائمتين بواقع 14 سيدة، تلتها السعوديات بواقع 10 سيدات، ثم مصر بواقع 10 سيدات، و5 رائدات أعمال من أصول أردنية.

كما حققت بعض رائدات الأعمال في القائمة، إنجازات مهمة خلال العام الماضي، مثل: تعاون أروى البنوي مع شركة بيبسي، وتعاون أمينة معادي مع ريهانا، لإطلاق خط الأحذية للعلامة التجارية الشهيرة (Fenty)، في حين أطلقت جيهان علامة خط جديد (J.Rock) وتمكنت العلامة التجارية (Mumzworld) من جمع تمويلات بقيمة 10 ملايين دولار، كذلك ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، تصاميم للأردنية جود بن حليم.

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