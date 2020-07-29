750 ألف عضو ينضمون إلى برنامج مكافآت "أدنوك للتوزيع"

المصدر: وام

انضم أكثر من 750 ألف عضو حتى الآن إلى برنامج مكافآت أدنوك للتوزيع - الأول من نوعه في قطاع الوقود والبيع بالتجزئة في الدولة - ليصبح بذلك برنامج ولاء العملاء الأسرع نموا والأكثر شعبية.

وأعلنت "أدنوك للتوزيع " عن تغيير نظام برنامج "مكافآت أدنوك" حيث سيصبح بإمكان العملاء اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى كسب نقاط المكافآت مع جميع عمليات شراء الوقود والمنتجات والخدمات المتوفرة في واحات ومحطات أدنوك للتوزيع.

كما طرحت الشركة مجموعة من العروض المصاحبة لإطلاق برنامج "مكافآت أدنوك" بحلته الجديدة والتي تشمل حصول العملاء الجدد الذين يقومون بتحميل تطبيق ADNOC Distribution للمرة الأولى على 500 نقطة إضافية، وتعقيم مجاني لمركباتهم مع أولى معاملاتهم الشرائية في حين سيحصل الأعضاء المسجلين حالياً في محفظة أدنوك على نقاط مقابل جميع معاملاتهم الشرائية التي تمت خلال الشهر الماضي.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: " يتم إطلاق النظام الجديد للمكافآت في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليكون بمثابة هدية العيد لعملاء أدنوك للتوزيع حيث سيصبح بإمكانهم جمع النقاط مع كافة عمليات الشراء في محطات أدنوك للتوزيع ومتاجرها ثم استبدال تلك النقاط بالمنتجات والخدمات المتوفرة عبر شبكتنا وكذلك عبر شركاء مكافآت أدنوك".

وأضاف الشامسي أن برنامج مكافآت أدنوك تم إطلاقه في عام 2019 وأصبح الآن أحد أسرع برامج المكافآت نمواً وأكثرها شعبية في دولة الإمارات مع ما يزيد عن 750 ألف عضو حتى اليوم وسنعلن في الأسابيع المقبلة عن انضمام عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت للعملاء.

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