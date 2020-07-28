ليفربول يفتتح ثالث متاجره في دبي ضمن ابن بطوطة مول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نادي ليفربول الرياضي عن افتتاح ثالث متجر رسمي له في ابن بطوطة مول بدبي، بالتعاون مع علامة سفنتي 8 سبورتس بتاريخ 23 يوليو.

ويأتي إطلاق هذا المتجر المستقل بعد التجربتين الناجحتين لمتجري النادي، حيث تم افتتاح الأول في دبي مول أواخر نوفمبر 2019، والثاني ضمن وافي مول في شهر مارس من عام 2020.

وتتيح الوجهة الجديدة أحدث تشكيلات الأزياء الخاصة بالفريق للصغار والكبار، بما فيها الملابس الأساسية التي يرتديها النادي وزيّه الخاص في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز مع مختلف المنتجات المميزة التي يطرحها، إضافة إلى مجموعة من القطع الكلاسيكية القديمة والإكسسوارات والتذكارات الموقعّة.

وحرص النادي على تصميم جميع عناصر المتجر بعناية فائقة تعكس أجواء ملعب الأنفيلد الشهير لتقدّم تجربة فريدة في دبي.

وجاء افتتاح المتجر الجديد في وقت مثالي تماماً، حيث تزامن مع فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، مما يضمن لعشاق النادي الاحتفال بعام آخر من الإنجازات.

وأعرب كريج ماكيلفي، المؤسس والمدير التنفيذي لـ سفنتي 8 سبورتس، عن سعادتهم كعلامة تجارية بافتتاح المتجر الجديد، موضحاً: "نشعر في سفنتي 8 سبورتس بحماس كبير لافتتاح ثالث متجر رسمي لنادي ليفربول الرياضي في دبي ضمن ابن بطوطة مول بالتعاون مع النادي، خاصةً وأنه جاء مع احتفالات الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف "ولأن علامتنا التجارية تهدف إلى تعزيز التواصل بين المشجّعين وأبطالهم المفضلّين في عالم الرياضة، فإنه من دواعي سرورنا أن نعمل مع هذا النادي الذي يمثّل أيقونةً شهيرة على مستوى العالم. كما يسعدنا التعاون مع فريق العمل في ابن بطوطة مول لإطلاق ثالث متاجر للنادي في دبي، وذلك بعد حوالي 6 أشهر فقط على تواجدنا في هذه المدينة، حيث نواصل رحلتنا في نقل أجواء ملعب الأنفيلد إلى دبي وإتاحتها لجميع عشاق النادي في المنطقة".

وقال إن فلسفتنا تنسجم مع مقولة المدرب يورغن كلوب حين وصف لاعبيه بالمحاربين الشجعان عندما يخوضون أي مباراة، حيث نأمل من خلال متاجرنا الجديدة أن ننقل هذه الرسالة، وأن نحظى بفرصة لعرض جوهر النادي ومنتجاته في فترة تشهد تتويجه بلقب الدوري الممتاز".

من جهتها، قالت جايل سانجستر، مديرة الأصول لدى نخيل مولز بالنيابة عن ابن بطوطة مول: "نبحث دائماً في ابن بطوطة مول عن أساليب مميزة لتنويع العروض التي نقدمها لعملائنا، لذلك نعتبر افتتاح المتجر الرسمي لنادي ليفربول الرياضي خطوةً هامةً لتحقيق هذه الغاية. كما يمثّل الإعلان عن انضمام المتجر إلى عائلة ابن بطوطة مول، سواء بالنسبة لإدارة المول أو لعشاق النادي، إنجازاً رائعاً".

وتتراوح أسعار المنتجات التي يطرحها المتجر الجديد بين 5 دراهم إماراتية للأساور المطاطية الخاصة بالنادي إلى 549 درهماً إماراتياً لقميص النادي المزوّد بالشعارات الخاصة والاسم والرقم.

كما يحتوي المتجر على منصة عرض مخصصة تطرح القميص الرسمي للنادي مع الاسم والرقم، وقميص النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الاسم والرقم، إضافة إلى إصدار محدود من قميص الأبطال بالشعار الذهبي مع الاسم والرقم.

ومن جهة أخرى، يستضيف فيرجن راديو (104.0) مسابقةً مميزة على مدار الأسبوع ابتداءً من 26 يوليو، يتم فيها منح الفائزين هدايا مجانية من التذكارات الموقعة. كما يتيح النادي عبر متاجره الثلاثة في الإمارات العربية المتحدة حسومات حصرية تصل إلى 70% على مجموعة مختارة من المنتجات، في إطار مهرجان دبي للتسوق ضمن مفاجآت صيف دبي.

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