سحب كبير في «دبي آوتلت مول» خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي ـ البيان

يرحب «دبي آوتلت مول» الوجهة الرائدة للتسوق الذي طورته مجموعة الأهلي القابضة باستقبال الزوار والمتسوقين لشراء المنتجات من علاماتهم التجارية المفضلة، والاستمتاع بأفضل العروض الترويجية والفوز بجوائز قيمة خلال موسم العيد، وسيتسنّى للمتسوقين حضور فعالية السحب الكبير خلال عيد الأضحى، التي ستقام بتاريخ 2 أغسطس المقبل في «دبي آوتلت مول».

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوقهم خلال العيد مع خصومات تصل لغاية 90%، حيث يضم المركز أكثر من 1200 ماركة عالمية، إلى جانب العديد من العروض المثيرة يومياً مثل عرض اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً، وغيرها الكثير من العروض القيّمة لدى المحلات التجارية المفضلة.

حيث يمكنهم المشاركة في السحب الكبير وربح جوائز تصل لغاية 200 ألف درهم. ولتحقيق أقصى استفادة من موسم التخفيضات للمتسوقين خلال العيد، يمدّد المول ساعات عمله حتى الـ12 من منتصف الليل خلال الفترة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس.

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