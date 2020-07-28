«ليغو بريك سفاري» في «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف «ابن بطوطة مول» خلال «مفاجآت صيف دبي»، معرض «ليغو بريك سفاري» الأول من نوعه في دبي، والذي يضم حيوانات الأدغال بحجمها الطبيعي وفرصة الفوز بجوائز مذهلة.

كما يدعو أكبر مركز تسوق في العالم ذي الطابع الأثري التاريخي جميع الزوار للمشاركة في بناء جدار فسيفساء على شكل مركبة فضائية وذلك تكريماً لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وسيتم بناء جدار الفسيفساء على شكل مركبة فضائية من 80،000 قطعة تقريباً من مكعبات «ليغو» بمساحة 27 متراً مربعاً، وسيتاح للزوار المشاركة في بنائه.

وقالت جيل سانجستر، مديرة الأصول في «نخيل مولز»: نحن متحمسون للغاية لتقديم هذه التجربة الأولى من نوعها بدبي، والتي ستوفر متعة لا نهاية لها لجميع أفراد العائلة ومحبي «ليغو». وتحظى علامة «ليغو» بشهرة عالمية لدى الناس من جميع الأعمار ومما لا شك فيه سيحظى معرض «ليغو بريك سفاري» وجدار الفسيفساء على شكل مركبة فضائية بإقبال كبير من زوارنا.

ويسعدنا أن نتعاون مع مجموعة «ليغو» لتقديم هاتين الفعاليتين الفريدتين من نوعهما كعنصر جذب في المول فضلاً عن أنهما تتناسبان تماماً مع تصميم «ابن بطوطة مول» الذي يحمل ملامح تجارب سفر الرحالة العربي الأسطوري.

ويوفر معرض «ليغو بريك سفاري» للزوار الدخول المجاني لجميع الأعمار، كما يقدم لزواره المبدعين 10 تذاكر عائلية للدخول ليوم واحد لـ«ليغو لاند دبي».

ومن بين أكبر الحيوانات المعروضة، الماموث الصوفي، الذي يبلغ عرضه أربعة أمتار وطوله ثلاثة أمتار، واستغرق بناؤه 672 ساعة، ويوجد إلى جانب الماموث الصوفي الذي يبلغ وزنه طناً واحداً، العديد من الحيوانات الأخرى مثل النمر والجمل والسلحفاة والفيل والنمر ذي الأسنان السيفية وصغير الفيل والقرد والتمساح والثعبان.

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