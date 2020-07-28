"الإمارات الإسلامي" يعلن الفائزين بجوائز حساب التوفير "كنوز" في يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلن الإمارات الإسلامي عن الفائزين المحظوظين بجوائز السحب الشهري لحساب التوفير "كنوز" لشهر يونيو 2020.

وفاز محمد شيلايل بجائزة المليون درهم نقداً، في حين فاز عبد الناصر أرستانا بسيارة تيسلا جديدة، وكلاهما من الهند. وحصل سامر العقربي من تنزانيا وأسد الله خان من أفغانستان وتامر العايق من مصر ومحمد شهيد من باكستان على جائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم.

وقال محمد شيلايل: بدأت بالتوفير في حساب «كنوز» في يناير 2020 فقط، وأكاد لا أصدق أنني أصبحت مليونيراً في هذه الفترة القصيرة.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: "باعتبارنا مؤسسة مالية تتمتع بأعلى درجات المسؤولية، نعمل باستمرار على تشجيع المواطنين والمقيمين في الدولة على اتباع أسلوب حياة مالية سليم وتعزيز ثقافة الادخار عبر مكافأتهم بالجوائز القيمة التي تحدث تأثيراً إيجابياً في حياتهم".

ويعتبر حساب التوفير "كنوز"، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها "الإمارات الإسلامي"، ويمنح المتعاملين الحاليين والجدد فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. ويحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 50 ألف درهم أسبوعياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز