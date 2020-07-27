"الإمارات دبي الوطني" يستكمل نقل قاعدة عملائه إلى "سمارت باس"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استكمال نقل قاعدة عملائه بنجاح إلى خدمة "سمارت باس"، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأمان في المعاملات الرقمية وتأتي في إطار التزامه المتواصل بتعزيز سلامة وأمان الخدمات المصرفية، ودعماً لمبادراته المتواصلة لمواءمة عملياته مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد أمان الخدمات المصرفية.

وتتوفر خدمة "سمارت باس" في تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتستخدم نظاماً لتوليد الأرقام البرمجية التي تتيح للعملاء مصادقة معاملاتهم الرقمية باستخدام معايير تشفير فائقة الأمان، وتأتي العملية القائمة على عاملي أمان إثنين لتضفي مستوى إضافياً من الحماية يتخطى مستوى الأمان الذي يقدمه اسم المستخدم وكلمة المرور.

وعلاوة على ذلك، تتيح الخدمة للعملاء مصادقة معاملاتهم الرقمية باستخدام خدمات بنك الإمارات دبي الوطني المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الموقع الإلكتروني بدون الحاجة لاستلام رسائل نصية قصيرة تعتمد على عملية المصادقة بكلمة المرور لمرة واحدة، الأمر الذي يعزز حمايتهم من خطر التعرّض لعملية الاحتيال المحتملة "سيم سواب" (SIM SWAP).

وتحدّ الميزة من الاعتماد على مشغلي شبكات الهواتف المتحركة المحليين والعالميين، الأمر الذي يضفي على المعاملات الرقمية مزيداً من السهولة والأمان سواء داخل الدولة أو خارجها.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي أمان العملاء على رأس قائمة أولوياتنا في بنك الإمارات دبي الوطني، ولهذا نعمل باستمرار على تطوير سبل جديدة لتعزيز أمان وسلاسة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت. ونظراً لأن المحتالين يواصلون تطوير أساليب جديدة لسرقة المعلومات الشخصية للعملاء، تتسم الحلول المبتكرة مثل ’سمارت باس‘ بأهمية محورية لتعزيز أمان العملاء في العصر الرقمي لتمكينهم من إجراء المعاملات الآمنة بسهولة وسرعة أينما كانوا".

وباعتباره سبّاقاً على مستوى المنطقة إلى الابتكار في العمليات المصرفية الرقمية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني جهوده لتعزيز الأمن الإلكتروني. ففي العام الماضي، أطلق البنك عدة حملات تستهدف تعزيز الوعي واليقظة حول مخاطر مشاركة معلوماتهم الشخصية والمالية. ويواصل البنك تذكير عملائه بالامتناع عن مشاركة أي تفاصيل مصرفية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، ورمز "سمارت باس" ورمز التعريف الشخصي ورقم البطاقة ورقمها السري، أو رقم CVV المكون من ثلاثة أرقام والموجود على الوجه الخلفي للبطاقة والأسئلة السرية وإجاباتها.

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