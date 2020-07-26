بوكس بارك تطلق خدمة "اطلب واستلم" دون تلامس

المصدر: دبي ـ البيان

سيكون زوار بوكس بارك خلال فصل الصيف الحالي على موعد مع خدمة "اطلب واستلم" الجديدة التي تطلقها الوجهة لتمكين العملاء من استلام المنتجات دون تلامس والتواصل مع علاماتهم التجارية المفضلة بطريقة آمنة ومريحة.

وتتيح الخدمة للعملاء استلام طلباتهم من متاجرهم المفضلة دون الحاجة إلى الانتظار، وذلك عبر 3 خطوات ودون أي تلامس:

- الطلب: بعد طلب أي منتج من المتجر المختار من خلال الموقع الإلكتروني أو مكالمة هاتفية أو تطبيق المتجر، سيقوم موظف المتجر بالاتصال بالعميل لتأكيد الطلب ومتى سيكون جاهزاً بالإضافة إلى تأكيد موقع الاستلام.

- وصول العميل: عندما يصل العميل إلى الموقع المتفق عليه، يقوم بالاتصال بالمتجر عبر الهاتف أو الواتس آب أو رسالة نصية يذكر فيها تفاصيل سيارته ولونها ورقم تسجيلها.

- الاستلام: سيقوم موظف المتجر عندئذ بتسليم الطلب للعميل في سيارته. وبإمكان العملاء الدفع باستخدام الطرق غير النقدية، ثم المغادرة بعد استلام المنتج.

ويمكن للعملاء إجراء الطلبات لدى مطاعم معروفة في بوكس بارك، مثل "بيغ سموك برغر"، و"البيت البوسني"، و"كرك"، ومطعم جاغ، أو شراء منتجات مختارة من منافذ مثل "فاين بلومز"، و"شوكوبون"، وبيتس أند كاتس". وتتوفر القائمة الكاملة للمنافذ المشاركة ومعلومات الاتصال الخاصة بها عبر موقع بوكس بارك الإلكتروني.

ويحصل جميع العملاء الذين ينفقون أكثر من 150 درهماً على كمامات قماشية مجانية مصنوعة يدوياً وقابلة للاستخدام عدة مرات من المتاجر المشاركة في بوكس بارك، وذلك لفترة محدودة. وفي إطار التزام مِراس بإجراءات الصحة والسلامة، سيتم تعقيم نقاط استلام المنتجات بشكل دوري ضمن عمليات التعقيم المستمرة كل ساعتين في جميع وجهات مِراس.

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