عروض فنية وموسيقية وجوائز نقدية خلال احتفالات العيد في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم دبي خلال احتفالات العيد في دبي – عيد الأضحى باقة متميزة من الفعاليات العائلية والعروض الموسيقية والألعاب وتجارب الطعام، لتتيح للزوار والمقيمين تجربة لا تنسى، حيث ستقدم مراكز التسوق ومعالم دبي الشهيرة عالمياً أفضل تجارب العيد والعروض الترفيهية متزينة بالأضواء الخاصة بالعيد.

وسيحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة مقابلة شخصية "مدهش" المحبوبة مع "دانة" الشخصية الكرتونية الجديدة المرافقة له بين 2 و7 أغسطس أثناء مرورهم بالقرب من المنصة بمقابل فستيفال سوق، والاستمتاع بالعرض الذي يؤديه الشخصيتان احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وتنظم سيتي ووك، وجهة مراس الرائدة للتجزئة والترفيه والطعام في قلب دبي، سلسلة من الفعاليات والمعارض الفنية الحية يقدمها نخبة من الفنانين المشهورين ابتداءً من هذا العيد وحتى نهاية الصيف.

وسيقوم الفنان العالمي خواندريس فيرا برسم أعماله المشهورة عالمياً بتأثيراتها ثلاثية الأبعاد على أرضية فناء سيتي ووك الداخلي بين 30 يوليو و31 أغسطس ضمن فعالية دبي كانفس في سيتي ووك.

ويشتهر الفنان بلوحاته التي تضفي طابعاً بصرياً مميزاً على الأرصفة والشوارع، وتحظى أعماله بشعبية واسعة لدى زوار ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس، حيث ما زالت تعرض مجموعة من أعماله الفنية التي شاركت في فعالية دبي كانفس الشهيرة لعام 2016.

‎كما سيقدم الفنان ‎@artkal3 المقيم في دولة الإمارات عرضاً للرسم بالبندول في كل نهاية أسبوع، حيث سيتاح للحضور مشاهدة الفنان الموهوب وهو يبدع في رسم أروع الأعمال الفنية. كما

سيستضيف سيتي ووك الفنانة الموهوبة ياروسلافا ديب التي ستقدم لوحات فنية حية تتحرك مع خطوطها الفنية المرسومة بدقة باستخدام الرمال وأجهزة العرض الضوئي.

ويمكن للراغبين بشراء ملابس جديدة بمناسبة العيد، التوجه إلى ذا أوتلت فيليدج التي تقدم تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية. ويمكن للآباء التسوق أثناء زيارة صغارهم لمخيم الأطفال الصيفي الآمن، للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية ودروس تعليم الرقص. وسيحظى المتسوقون بفرصة لدخول السحب عند إنفاقهم 350 درهماً إماراتياً، وللفوز بجوائز فورية تشمل قسائم هدايا وإقامة في أحد فنادق روڤ وبطاقات دخول إلى منتجع دبي باركس آند ريزورتس.

ويمكن للمتسوقين الذين يزورون منطقة السيف للاستمتاع بما تقدمه من تجارب الفوز بعطلات عائلية مجانية في فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف، وبعروض العيد التي تشمل الإقامة وتناول الطعام واللعب، والتي تضم أيضاً الإقامة في فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف مع وجبة فطور وتجربة ركوب العبرة التراثية وتخفيضات بنسبة 80% على سوق الهدايا التذكارية واحتساء فنجان من القهوة مساءً في مقهى الفندق أو مطعم سكافوس هيلتون.

وستقدم منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمشروبات التابعة لوجهة ذا بيتش، بين 30 يوليو و8 أغسطس، عروضاً ترويجية استثنائية وحصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تخفيضات بنسبة 40% على عناصر مختارة من ريفر آيلاند، وتخفيضات تصل إلى 60% على قطع مختارة من روبيرتو كافالي، فضلاً عن قائمة خاصة بمناسبة العيد بقيمة 90 درهماً فقط في فراتيلي لا بوفالا ، والحصول على وجبة ميلك شيك وهوت دوج مجاناً عند شراء واحدة من شيك شاك.

ويمكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق تطبيق تيك توك الشهير زيارة مول الإمارات والتوجه إلى مسجل الصوت العملاق في سنترال جاليريا، حيث يمكنهم تصوير مقطع فيديو ونشره

على تطبيق تيك توك مع أغنية مول الإمارات "بداية جديدة" المتوفرة على تطبيق أنغامي بين 30 يوليو و15 أغسطس، ليحصل الفيديو الفائز على جائزة خاصة.

وسيقدم نخيل مول العديد من العروض والفعاليات الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي وعطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الصيفية التي تستمر حتى 29 أغسطس، والدخول في سحب للفوز بجوائز يومية فورية وقسائم هدايا أسبوعية ومكافآت نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 ألف درهم، عند إنفاق 250 درهماً في المول، بالإضافة إلى فرصة الفوز بقسيمة هدايا بقيمة 25 ألف درهم، ضمن عرض تسوق واربح حتى 8 أغسطس.

وسيستضيف نخيل مول عروضاً موسيقية يحييها نخبة من الموسيقيين ومعرض فني وسوق رايب أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى العديد من العروض والفعاليات الحصرية، ليشكل بذلك الوجهة العائلية الأمثل لقضاء أطيب الأوقات خلال عيد الأضحى المبارك.

كما سيحيي النجم الإماراتي الشهير حسين الجسمي حفلاً خيرياً مباشرا في دبي أوبرا خلال عيد الأضحى المبارك، في إطار احتفالات العيد في دبي وبالتعاون مع مجموعة إم بي سي الإعلامية، حيث سيتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي يؤديها النجم إلى جانب المغنية الموهوبة يارا، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لأشهر النجوم الصغار من برنامج ذا فويس كيدز الشهير.

ويقام الحفل يوم السبت 1 أغسطس من الساعة 10 مساءً وحتى منتصف الليل، وستخصص عائداته لمساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد-19 في المنطقة. تبدأ أسعار التذاكر من 495 درهماً للفئة الفضية و995 درهماً للفئة الذهبية، و1500 درهم لفئة كبار الشخصيات و2000 درهم لفئة كبار الشخصيات المميزة، و2500 درهم لقاعات كبار الشخصيات.

ويمكن لعشاق الموسيقى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى الاحتفاء بذكرى المغنية المصرية أم كلثوم، في حفل بتقنية الهولوجرام تستضيفه دبي أوبرا في 6 و7 و8 أغسطس.

ويتضمن عرض الهولوجرام للنجمة أم كلثوم، التي توفيت عام 1975، استخدام أحدث التقنيات لتقديم مجموعة من أشهر أغاني كوكب الشرق تؤديها فرقة أوركسترا، ليشكل فرصة استثنائية للاحتفاء بموهبة وإرث واحدةٍ من أبرز المواهب الغنائية في المنطقة.

وتقدم دبي خلال عيد الأضحى المبارك خمسة أيام حافلة بالجوائز النقدية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 ألف درهم إماراتي في مجموعة من أشهر مراكز التسوق في دبي، حيث ستتاح فرصة الفوز بجوائز بقيمة 4 آلاف درهم لـ 50 متسوقاً. ويقدم دبي أوتلت مول في أول أيام العيد فرصة الفوز بمبلغ 4000 درهم إماراتي لعشرة متسوقين، بالإضافة إلى 10 متسوقين آخرين في ثاني أيام العيد.

وسيشهد ثالث أيام عيد الأضحى فوز 10 أشخاص بمبلغ 4000 درهم في مركز بن سوقات، بالإضافة إلى 10 فائزين آخرين في رابع أيام العيد في مركز الغرير، بينما ستتاح فرصة الفوز لعشرة أشخاص آخرين بالمبلغ ذاته في الريف مول خامس أيام العيد. ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بالمبلغ عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة خلال عيد الأضحى المبارك.

كما تعود رحلات سي وينجز بالطائرة المائية لتتيح للزوار جولة في سماء إمارة دبي، بتخفيضات بنسبة 20% على كافة الرحلات للحجوزات التي تتم حتى 9 أغسطس.

كما تقدم احتفالات العيد في دبي ألعاباً وعروضاً ترويجية في مختلف أنحاء دبي مع مجموعة من أفضل عروض المأكولات والمشروبات التي تناسب مختلف الأذواق.

وسيحظى الزوار والمقيمون بفرصة الاستمتاع بأشهى النكهات الآسيوية في راموساكي، المطعم الياباني الشهير في فندق دوبل تري باي هيلتون دبي - جميرا بيتش، حيث يمكنهم في يوم الأحد تجربة القائمة الحصرية الخاصة بمفاجآت صيف دبي، والتي تتضمن تشكيلة من أشهر الأطباق والمشروبات الشعبية مقابل 30 درهماً فقط للشخص الواحد.

ويمكن لزوار نادي ترامب إنترناشيونال جولف التلذذ بقائمة طعام مؤلفة من 3 أطباق متاحة يومياً في مطعم ستوك هاوس العائلي مقابل 99 درهماً، مع إطلالات رائعة على مضمار الجولف، حيث يمكن للضيوف طلب مجموعة من المقبلات الخفيفة وطبق رئيسي وأشهى أصناف الحلويات، بما في ذلك حلوى البراوني بالشوكولاتة مع آيس كريم الفانيلا أو كعكة الجزر الطازجة المغطاة بكريمة الجبنة.

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