هواوي تحقق مبيعات بـ 7.2 ملايين درهم في حدث تخفضيات العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن نجاح الحدث التفاعلي عبر الإنترنت (HUAWEI AppGallery Eid Live Sale) حيث بلغت مبيعاتها 7.2 ملايين درهم.

وكما فعلت في الحدث الأول، تعاونت هواوي مع مشاهير منشئي المحتوى الرقمي عادل وعمار جمال، ومدوني الفيديو Mo Vlogs و Lana Rose لتقديم الحدث عبر الإنترنت وفي 21 و 22 يوليو الذي شهد أكثر من 700 ألف مشاهدة للبث المباشر والتعليقات التي وصلت إلى 3.1 مليون عبر محطات التواصل الاجتماعي.

أما البث المباشر، فيعدّ جزءًا من التزام هواوي المتواصل تجاه المستهلكين في دولة الإمارات، بحيث دعمت هواوي جمهورها في الأيام السابقة لعيد الأضحى المبارك.

ويظهر النجاح المستمر لهذه الأحداث الاتجاه المتزايد نحو التجارة الإلكترونية والتجزئة الرقمية في كل من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

من جهته، قال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "تظهر النسخة الأخيرة من الحدث الرقمي المباشر للمبيعات مدى شعبية منتجات هواوي لدى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارات. قررنا زيادة حجم حدث البيع المباشر هذه المرة ودعم المزيد من الاستثمارات المالية من جانبنا من أجل تقديم أفضل تقنيات هواوي إلى السوق في الوقت المناسب لموسم العيد للتسوق ودعم المستخدمين خلال هذه الأوقات غير المؤكدة بأسعار والعروض الخاصة"

ويتضح هذا الالتزام بتزويد مستخدمي الإمارات بأفضل تجربة لجميع السيناريوهات عبر أجهزة متعددة بشكل واضح مع مجموعة منتجات هواوي من الجيل الخامس 5G التي تم عرضها في حدث البيع المباشر.

ومن المقرر الاستمرار مع حدث - HUAWEI AppGallery بث العيد المباشر – مع تخفيضات على منتجات هواوي، حيث تم الإعلان عن أن العروض ستكون متاحة في متجر هواوي للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت حتى منتصف ليل 23 يوليو، وتتضمن عروض رائعة على عائلة منتجات هواوي من الجيل الخامس 5G.

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