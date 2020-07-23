"غلوبال فاينينس": الإمارات ثامن أغنى دول العالم في 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنٍفَت الإمارات كثامن أغنى دول العالم في 2020 استناداً إلى نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك وفقاً للتصنيف الصادر أمس من مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية.

واعتمدت المجلة في هذا التصنيف على أحدث بيانات صادرة عن كلٍ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبلغ نصيب الفرد الواحد في الإمارات من ناتجها المحلي الإجمالي 70,474 دولار في 2020، بحسب التصنيف.

وتفوقت الإمارات على هونغ كونغ التي حلت في المركز العاشر وبلغ نصيب الفرد الواحد من ناتجها المحلي الإجمالي 66,517 دولار، سويسرا «الــ 11، 65,707 دولار»، الولايات المتحدة الأمريكية «الــ 12، 64,767 دولار»، هولندا «الــ 14، 58,255 دولار»، ايسلندا «الــ 16، 56,530 دولار»، ألمانيا «الــ 18، 53,854 دولار»، السويد «الــ 19، 54,071 دولار»، النمسا «الــ 20، 53,716 دولار».

كما تفوقت الإمارات أيضاً على أستراليا، الدنمرك، كندا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، اسبانيا، نيوزيلندا وإيطاليا.

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