"مدهش" يصطحب "دانة" إلى مفاجآت صيف دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت شخصية مدهش المحبوبة بحلتها الجديدة خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، وبصحبته الشخصية المبتكرة المرافقة له "دانة"، خلال الحدث الذي لا تكتمل بهجته من دون مدهش الذي ينشر الفرح والتشويق والترفيه بين الأطفال والعائلات من المقيمين والزوار، والذي يقدم الكثير من القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، بالإضافة إلى عروض التسوق والترفيه على مدى سبعة أسابيع.

وسيظهر مدهش ودانة في مختلف أنحاء المدينة طوال فترة مفاجآت صيف دبي، حيث سيقومان بالترحيب بالزوار ومشاركتهم مجموعة من الأنشطة المتنوعة ونشر السعادة والبهجة في كل مكان.

ويعود مدهش ليجسد الروح الديناميكية لدبي ويعكس مكانتها كوجهة عالمية آمنة وممتعة ترحب بزوارها ومكان رائع للعيش والزيارة على مدار العام. وتعد شخصية مدهش التي ولدت في دبي رمزاً للمرح والإيجابية والمغامرة، ولا تزال هذه الشخصية تتمتع بنفس الصفات الودودة والمرحة، والتي تسعد الأطفال من خلال الألوان المبهرة والعروض العالمية الرائعة والموسيقى والخيال وحب التعلم.

وتعكف الشخصية الجديدة "دانة"، داخل المختبر الخاص بها على استكشاف طرق جديدة لجعل المستقبل أفضل للجميع. وتسعى دانة دائماً إلى ابتكار أفكار جديدة ومفيدة تشاركها مع أصدقائها الأطفال، كما تتميز بأنها فتاة سعيدة وودودة إلى جانب كونها جريئة وذكية ومبتسمة دائماً.

ويعكس اللونان البرتقالي والأرجواني في شخصية دانة حبها للمعرفة، في ما تكشف ابتسامتها المبهجة عن شخصيتها الودودة. وتثبت دانة أن العلوم والابتكار والتكنولوجيا يمكن أن تكون أموراً ممتعة، وذلك من خلال أفكارها المبتكرة التي تتماشى مع شخصية مدهش المبهجة وقدرتها الرائعة على الإلهام والإبداع والاحتفال وتحقيق السعادة للجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نحن سعداء للغاية بتقديم شخصية مدهش بإطلالتها الجديدة، بالإضافة إلى شخصية دانة خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي".

وأضاف: "يعد مدهش شخصيةً محبوبة من قبل سكان دولة الإمارات وزوارها، الذين يتوافدون كل عام إلى دبي للاستمتاع بمفاجآت صيف دبي. ويجسد مدهش روح المرح والمتعة والإثارة التي يشعر بها الجميع خلال حدث مفاجآت صيف دبي الذي يستمر لسبعة أسابيع ويحتفي بالتسوق والمرح العائلي في مختلف أنحاء المدينة. وتعكس الإطلالة الجديدة لمدهش التي أحبها السكان والزوار على مدى الدورات الثلاث والعشرين لحدث مفاجات صيف دبي، حيث يرحب بهم بابتسامته المعهودة التي تدخل السعادة والبهجة إلى نفوسهم".

وتابع الخاجة: "تنضم دانة إلى مدهش لرسم الابتسامة على وجوه الجميع، واستعراض ما يمكن لدبي أن تقدمه إلى العالم من تجديد وابتكار خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي".

تجدر الإشارة إلى أن مدهش ودانة سيرحبا بأصدقائهم في عالم مدهش الذي سيعاد افتتاحه خلال العام المقبل تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في ظل الظروف الراهنة لضمان صحة وسلامة العائلات والأطفال وسيقدم الكثير من الفعاليات والانشطة المناسبة للجميع.

ويمكن للعائلات لقاء مدهش ودانة أثناء ظهورهما المفاجئ في مراكز التسوق المختلفة لإسعاد المتسوقين. وبالإضافة إلى ذلك، فسيكون هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية الرائعة والجذابة على شبكة الإنترنت للجمهور من جميع الأعمار.

وتعد Yalla DSS لعبة مرحة تفاعلية وفريدة من نوعها تستخدم تكنولوجيا تحديد المواقع والخرائط الافتراضية لدبي بهدف إرشاد اللاعبين إلى مناطق اللعب داخل مراكز التسوق المشاركة والوجهات الشريكة في دبي. وسيظهر مدهش ودانة لمساعدة اللاعبين على تحقيق التقدم في المستويات والتحديات المختلفة من اللعبة أثناء مغامراتهم حول دبي للفوز بقسائم تسوق من العلامات التجارية التابعة لمجموعة "كلوب أباريل".

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، سيلعب مدهش ودانة دور البطولة في ثلاث حلقات من الرسوم المتحركة التي توثق مغامراتهما الصيفية حول دبي. وسيتبع كل حلقة بعد بثها على يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام مسابقة اجتماعية، حيث يطلب مدهش ودانة من الجمهور الإجابة عن سؤال بسيط حول دبي للفوز بجوائز رائعة. ومن المقرر بدء عرض هذه الحلقات في بداية أغسطس. وسيظهر مدهش ودانة في مراكز التسوق والوجهات المختلفة في دبي خلال موسم الصيف وطوال العام.

ويمكن للجمهور اقتناء الملابس والقرطاسية والألعاب والكثير من المنتجات الرسمية الخاصة بمفاجآت صيف دبي التي تظهر عليها شخصيتا مدهش ودانة. كما يمكن أيضاً لمحبي مدهش الاختيار بين شراء المنتجات التي تحمل صورة مدهش بإطلالته القديمة أو بحلته الجديدة لعام 2020.

وتعد الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز