إنتاج كمامات ذكية قابلة لإعادة الاستخدام في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة تفهيم الإماراتية، عن إطلاق كمامات ذكية "سمارت 971" الواقية من البكتيريا والفيروسات والقابلة لإعادة الاستخدام وهي الأولى من نوعها في المنطقة.

وخضعت الكمامات لفحوصات مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، وتعتمد حلول تغليف حائزة على براءة اختراع باستخدام جزيئات النانو ومُعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وتصنع كمامات "سمارت 971" من نسيج "دراي فيت" عالي الجودة، المُستخدم من قبل الرياضيين المحترفين، والمكوّن من أنسجة البوليستر والألياف الدقيقة، وتتميز بالفعالية وسهولة الاستخدام والجفاف السريع، كما يمكن غسلها حتى 150 مرة مع المحافظة على نفس الجودة. وبالإضافة إلى خواص التغليف التي تسمح بمرور الهواء، تتميز هذه الكمامات بتوفير مستويات حماية فعالة تشمل طبقةً مضادة للفيروسات والبكتيريا.

وتحتوي الكمامة على سحّاب لتسهيل الشراب دون الاضطرار لإزالتها، وبالتالي ضمان المحافظة على صحتهم.

وتوفر كمامات "سمارت 971" حماية شاملة من انتقال الملوثات، بالإضافة إلى خواصها المقاومة للتعرّق، كما تُقدّم خياراً مستداماً وصديقاً للبيئة بفضل إمكانية غسلها وإعادة استخدامها.

وفي معرض تعليقه على إطلاق كمامات "سمارت 971"، قال خميس النقبي، الشريك المؤسس لدى مجموعة تفهيم: "يجسد إطلاق كمامات 971 هدفنا الرامي إلى المحافظة على سلامة الجميع وضمان راحتهم خلال أنشطتهم اليومية. ونظراً لكونها الكمامات الأولى التي يجري اختبارها واعتمادها من قبل بلدية دبي والتي أثبتت نتائج فعالة ومضادة للبكتيريا، وتضمن للمستخدمين أقصى درجات الراحة، وتزودهم بخيار مثالي للوقاية وفعّال وصديق للبيئة".

وتابع النقبي: "انطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية إماراتية، وتماشياً مع جهود قيادتنا الحكيمة في مجالات الريادة والابتكار، نسعى لتعزيز توفر هذه الكمامات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وعلى المستوى العالمي، وذلك كجزء من خطتنا لتعزيز الوقاية في المرحلة التالية للجائحة الراهنة".

وأضاف: "كما نعمل على إطلاق سجادة صلاة مضادة للبكتيريا والفيروسات، والتي ستكون أيضاً الأولى من نوعها على مستوى العالم، والمُصنعة بكل فخر في الإمارات".

وتُطلق تفهيم ثلاثة أنواع مختلفة من كمامات "سمارت 971"، هي الكمامات عالية الجودة المزودة بجيب أمان والعادية وكمامات الأطفال.

وتنص إجراءات السلامة الخاصة بالكمامات على غسلها يدوياً باستخدام الصابون المنزلي، ومن ثم تجفيفها طبيعياً وتجنّب استخدام مجففات الملابس.

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