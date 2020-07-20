منصة علاء الدين تقدم وفورات كبيرة لمستخدمي الهواتف المتحركة

المصدر: دبي - البيان

تمكن آلاف العملاء في الإمارات من تحقيق وفورات كبيرة من خلال بحث جيني السهل المتوفر على سوق علاء الدين Aladdin.life - الإلكتروني لخدمات الهاتف المحمول في الإمارات.

ولا يساعد السوق العملاء فقط على اكتشاف باقات الاشتراك الشهري للهواتف المحمولة ومقارنتها مع باقي الباقات المتوفرة في الدولة، بل يسهل عملية التواصل مباشرة مع شبكة البائعين المعتمدين لكل من اتصالات ودو.

وتتميز منصة Aladdin.life بخدمة المساعدة الرقمية - جيني التي تساعد العملاء الحاليين على توفير مبالغ أكثر أو الحصول على بيانات ودقائق أكثر من دون أي كلفة إضافية. ومع تطبيق نظام العمل والتعلم عن بُعد، ازداد طلب مستخدمي الهواتف المحمولة في الإمارات على البيانات منذ إطلاق نسخة المرحلة بيتا لمنصة Aladdin.life قبل شهرين.

وتشهد المنصة يومياً حوالي 1000 بحث عن باقات خدمات الهواتف المحمولة ذات أفضل قيمة لإيجاد باقة تتناسب مع احتياجات وميزانية مستخدميها. وكان إجمالي عمليات البحث على المنصة نحو 60 ألفاً حتى اليوم، وتم عرض نحو 500 ألف نتيجة بحث.

وباستخدام خدمة «أكثر قيمة لجيني» تمكن المستخدمون من العثور على باقات ذات بيانات تضم 10 أضعاف باقاتهم الحالية من دون كلفة إضافية.

ووجد 70٪ من مستخدمي جيني من مشتركي الهواتف المحمولة في دولة الإمارات العربية بيانات أكثر من باقتهم الحالية، ووجد 62٪ منهم بيانات أكثر بمرتين على الأقل من باقتهم الحالية، ووجد 48٪ بيانات أكثر بثلاثة مرات من باقتهم الحالية، و33٪ منهم وجدوا بيانات أكثر بخمس مرات من باقتهم الحالية، في حين وجد 11٪ منهم بيانات وصلت إلى 10 أضعاف.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن المستهلكون من تحديد باقات تصل إلى ضعف عدد الدقائق المرنة لاشتراكهم دون كلفة إضافية، في حين تمكن 85٪ من الحصول على دقائق مرنة تفوق باقاتهم الحالية، بينما حصل 63٪ على ضعف الدقائق المرنة على الأقل. ووجد المستهلكون من مستخدمي بحث جيني باقات مشابهة لباقاتهم تخولهم توفير حتى 50٪ وبنفس عدد الدقائق الإضافية الحالية لباقاتهم.

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